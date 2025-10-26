روسيا تكشف عن صاروخ نووي "لا مثيل له"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن بلاده أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ كروز عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية، لا مثيل له في العالم، حسب قوله.

وزار بوتين أحد مقرات قيادة الجيش الروسي، حيث استمع إلى شرح من رئيس الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف الذي قال إن اختبار الصاروخ الجديد القادر على حمل رؤوس نووية جرى يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح رئيس الأركان أن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "بوريفستنيك" قطع مسافة 14 ألف كيلومتر وظل في الجو لمدة 15 ساعة تقريبا.

ونقلت صحيفة موسكو تايمز عن بوتين قوله إنه "سلاح فريد حقا لا تملكه أي دولة أخرى في العالم".

ويأتي الكشف عن هذا الصاروخ وسط توتر متصاعد بين روسيا والقوى الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقد صرح بوتين في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بأن سباق التسلح النووي قد بدأ بالفعل، مبينا أن بلاده تعمل على إنتاج أسلحة إستراتيجية، وقد تعلن قريبا عن سلاح جديد في ترسانتها النووية.