رقصة ترامب في مراسم رسمية بكوالالمبور تشعل مواقع التواصل

في مستهل جولته الآسيوية، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في رقصة ترحيبية تقليدية خلال مراسم استقباله في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إلى جانب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وتأتي زيارة ترامب لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، واستهلها بحضور توقيع اتفاق موسع لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا، وهو ما اعتبره ترامب "لحظة مهمة لكل شعوب آسيا"، كما شهدت توقيع اتفاقات تجارية جديدة بين واشنطن وكلا البلدين.

قبيل مشاركته في قمة آسيان.. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرقص خلال مراسم استقباله في كوالالمبور إلى جانب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم#فيديو pic.twitter.com/hQ9eSJl7wm — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 26, 2025

وأظهر مقطع فيديو -انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي- ترامب وهو يؤدي حركات راقصة على أنغام موسيقى ماليزية شعبية، بمشاركة فرقة فنية محلية ارتدت أزياء تقليدية زاهية.

وتحولت الرقصة، التي كان من المفترض أن تكون جزءا من مراسم الاستقبال البروتوكولية، إلى محور نقاش واسع على منصات التواصل، بعد أن انتشر مقطع الفيديو انتشارا كبيرا، وتصدر قوائم المشاهدات خلال وقت قصير.

MUST WATCH! President @realDonaldTrump dances at Malaysian arrival ceremony 🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/e7Zrw3L35Y — Margo Martin (@MargoMartin47) October 26, 2025

وقد تباينت ردود الفعل على أداء ترامب، إذ أشاد مغردون بخفة ظله، ومبادرته للمشاركة في الرقصة المحلية، معتبرين أنه أظهر قدرا من الانفتاح على ثقافات الشعوب الآسيوية.

بينما وصف آخرون الرقصة بأنها "أكثر لحظات الترحيب حيوية" خلال القمم الدبلوماسية الأخيرة.

وكتب أحد المغردين: "مهما اختلفنا حول سياساته، لا يمكن إنكار أن ترامب يعرف كيف يتفاعل مع الناس، ويكسر البروتوكول بطريقته الخاصة".

#ترامب يرقص في كوالالمبور على إيقاعات الموسيقى الماليزية مشاركاً فرقة فنية محلية تزينت بالأزياء التقليدية البهية في مشهد يعكس حفاوة الاستقبال pic.twitter.com/FjZFX9xEq3 — Gamal Dobahi جمال بن محمد الدوبحي (@dobahi) October 26, 2025

إعلان

في المقابل، اعتبر آخرون أن الرقصة شكلت استعراضا غير مألوف في سياق رسمي، مؤكدين أن هذه اللقطات تعكس جانبا مختلفا من شخصية الرئيس الأميركي المثيرة للجدل.

ورأى بعض المعلقين أن الرئيس الأميركي يعرف كيف يصنع الحدث في أي مكان يذهب إليه، بينما كتب آخرون أن هذه اللحظات "تعكس شخصيته غير التقليدية التي تثير الجدل أينما حل".

الرئيس ترامب يرقص مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في مراسم استقبال ترامب في كوالالمبور. pic.twitter.com/ExyKd8b1Di — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 26, 2025

وأضاف أحد المعلقين: "قد لا يتفق الجميع مع سياساته، لكن لا أحد يمكنه إنكار أن ترامب حالة خاصة في التاريخ السياسي الحديث، كل تصرفاته محسوبة لإحداث صدى واسع".

🚨ترامب يشارك الماليزيين الرقص، أثناء مراسم استقباله في العاصمة كوالالمبور قبل قليل. —

رغم كل مايقال عنه و إختلاف الاّراء حوله .. ترامب "حاله" سيبقى اثرها في أمريكا والعالم لسنوات وسنوات. pic.twitter.com/oBpbQHGWed — محمد .. ( ابو عبدالعزيز ) .. (@cr7_50_) October 26, 2025

ورأى مدونون أن ترامب، رغم كل ما يقال عنه واختلاف الآراء حوله، سيبقى "ظاهرة سياسية فريدة" تركت بصمة واضحة في السياسة الأميركية والعالمية.