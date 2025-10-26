رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يستقبل وزير خارجية جيبوتي

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد في الدوحة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي عبد القادر حسين عمر، حيث بحث الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع البلدان على مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، وإجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع على مذكرتي التفاهم من الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، ومن جانب جيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد القادر حسين عمر، الذي يشغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم حكومة جيبوتي.