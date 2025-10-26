أخبار|جيبوتي

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يستقبل وزير خارجية جيبوتي

قام معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم حكومة جيبوتي، السيد/ عبد القادر حسين عمر، بزيارة رسمية إلى دولة قطر، وذلك في أول زيارة رسمية له منذ توليه مهامه. تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوطيد علاقات التعاون الأخوي مع دولة قطر الشقيقة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. وقد استهل معالي الوزير زيارته بعقد جلسة مباحثات مطوّلة مع معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر (وزارة الخارجية القطرية)
Published On 26/10/2025
آخر تحديث: 22:48 (توقيت مكة)

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد في الدوحة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي عبد القادر حسين عمر، حيث بحث الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع البلدان على مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، وإجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع على مذكرتي التفاهم من الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، ومن جانب جيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد القادر حسين عمر، الذي يشغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم حكومة جيبوتي.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

