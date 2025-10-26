رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بعمليات قوات الأمن ضد "الخوارج"

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف -اليوم الأحد- بقوات الأمن لنجاحها في تنفيذ عمليات ضد من سماهم تنظيم "فتنة الخوارج" شمال وزيرستان ومدينة كورام، وقيامها بقتل 25 "إرهابيا" وذلك بالتزامن مع تجدد الاشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان.

وأشاد شهباز شريف بـ5 من أفراد الأمن الذين "استشهدوا أثناء قتال الإرهابيين خلال العمليات" وأعرب عن تعازيه لأسرهم. وقال أيضا "إن الأمة بأكملها تحيي قوات الأمن".

وكان الجيش الباكستاني أعلن اليوم مقتل 5 جنود، و25 مسلحا، في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان.

وأكد رئيس الوزراء مجددا عزمه على القضاء التام على كافة أنواع الإرهاب في البلاد.

يُشار إلى أن حركة طالبان باكستان غالبا ما تستهدف قوات الأمن في أنحاء البلاد، وخاصة المناطق القبلية السابقة شمال غرب البلاد المتاخم لحدود أفغانستان.

وفي وقت سابق، قالت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني إن مجموعتين كبيرتين من المسلحين حاولتا التسلل من موقعين مختلفين على الحدود مع أفغانستان بإقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.

وأضاف البيان الباكستاني أن ما لا يقل عن 25 مسلحا، بينهم 4 "انتحاريين" قتلوا خلال هذه المواجهات.

وتأتي الهجمات عبر الحدود، وهي مصدر توتر مزمن باكستان وأفغانستان، في وقت يجتمع فيه مسؤولون من البلدين في إسطنبول لإجراء محادثات حول إرساء سلام دائم عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

هدنة بوساطة قطرية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهد البلدان أسوأ اشتباكات حدودية منذ عقود، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة بوساطة قطرية.

وبدأت الجولة الثانية من المحادثات أمس، في وقت حذرت إسلام آباد من أن فشلها قد يؤدي إلى "حرب مفتوحة". ولا يزال من غير الواضح مدة استمرار المفاوضات في إسطنبول.

وقال الجيش الباكستاني إن توقيت محاولات التسلل هذه "يثير الشكوك حول نوايا الحكومة الأفغانية المؤقتة فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات المنطلقة من أراضيها".

إعلان

وأشار إلى اتفاق الدوحة، داعيا الحكومة الأفغانية إلى "الوفاء بالتزاماتها ومنع استخدام أراضيها في أعمال عدائية ضد باكستان".

وتنفي كابل الاتهامات بإيواء مسلحين، وتقول إن العمليات العسكرية الباكستانية تنتهك السيادة الأفغانية.

وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيحل الصراع بين باكستان وأفغانستان "بسرعة كبيرة".

وفي تصريحات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قال ترامب إن إدارته أنهت 8 حروب خلال 8 أشهر، مضيفا "سمعت أن باكستان وأفغانستان بدأتا صراعا جديدا، لكنني سأتولى حله بسرعة كبيرة".