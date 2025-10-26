ترامب يبرم اتفاقات تجارية بماليزيا ويحضر توقيع هدنة بين تايلند وكمبوديا

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد جولة آسيوية من ماليزيا، حيث أعلن عن عدد من الاتفاقات التجارية، وحضر توقيع هدنة موسعة بين تايلند وكمبوديا كان توسط فيها في يوليو/تموز الماضي.

وفي غضون ساعات من هبوطه في ماليزيا، أعلن ترامب والبيت الأبيض عن 6 اتفاقيات تجارية مع 4 دول، بعضها غير متوقع، بما في ذلك صفقات تشمل معادن إستراتيجية مع تايلند وماليزيا، وسط جهود منافسة من بكين في هذا القطاع سريع النمو.

وقالت الدولتان إن ماليزيا وافقت على عدم فرض حظر على تصدير المعادن الإستراتيجية إلى الولايات المتحدة أو تطبيق حصص عليها.

وأعلن ترامب أيضا عن أطر عمل مفصلة لاتفاقات تجارية أوسع نطاقا مع كمبوديا وتايلند، في حين قال البيت الأبيض إنه تسنى التوصل إلى اتفاق مع فيتنام للسماح للمصدرين في كلا البلدين بالوصول "غير المسبوق" إلى أسواق بعضهما البعض.

وقد التقى قادةً من المنطقة وأجرى محادثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قال إن فريقيهما سيبدآن على الفور مناقشات حول الرسوم الجمركية.

وعبر ترامب أيضا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع متوقع يوم الخميس، إذ اجتمع كبار المسؤولين التجاريين من البلدين لليوم الثاني في كوالالمبور واتفقا على إطار عمل لاتفاق تجاري.

واجتمع مفاوضون أميركيون وصينيون لتجنب مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

إطار عمل ناجح

وقال المفاوضون الأميركيون إن الاجتماع وضع "إطار عمل ناجحا" قبل المحادثات المتوقعة بين ترامب ونظيره الصيني شي في كوريا الجنوبية.

وقال كبير المفاوضين التجاريين في بكين لي تشنغ غانغ إنه تسنى التوصل إلى توافق مبدئي بعد "مشاورات مكثفة للغاية".

ويتطلع الجانبان إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على البضائع الصينية، ردا على توسيع الصين لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة.

وكان على رأس أولويات ترامب اليوم التوقيع على اتفاق بين كمبوديا وتايلند بناء على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد تدخله لوقف الاشتباكات الحدودية المميتة، مما دفع كمبوديا إلى ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وفي حفل أقيم مع الزعيمين التايلندي والكمبودي، قال ترامب إن الاتفاق أظهر سعي إدارته لتحقيق السلام "في كل منطقة يمكننا تحقيقه فيها".

وأضاف "بدأت إدارتي على الفور في العمل على منع تصعيد النزاع… كان الجميع مندهشا نوعا ما لأننا أنجزنا الأمر بهذه السرعة".