ترامب يرفض لقاء بوتين ما لم يكن "جديا" في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه لن يجري أي محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلا إذا أبدى الأخير "جدية" في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وصرح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في طريقه إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، المقرر عقدها يومي 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري والأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "عليّ أن أعلم أننا سنتوصل إلى اتفاق.. لن أضيع وقتي".

وأضاف "ربطتني دائما صداقة رائعة بفلاديمير بوتين، لكن هذا الأمر كان مخيبا جدا للآمال".

وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، فيما شكا ترامب من أن محادثاته مع بوتين بشأن النزاع في أوكرانيا "لم تسفر عن أي نتائج".

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على قطاعي النفط والغاز الروسيين تزامنا مع العقوبات الأميركية.

وكان ترامب قد أحجم عن فرض عقوبات على روسيا لأشهر عدة، لكن صبره نفد بعد تعذر عقد قمة جديدة مع بوتين في بودابست.

ورغم ذلك أعرب الرئيس الأميركي عن أمله في أن تكون العقوبات المفروضة على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" قصيرة الأجل وأن يوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وأقر بوتين بأن العقوبات "جدية"، لكنه شدد على أنها ليست كافية لإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أنها "عمل غير ودي.. لا يعزز العلاقات الروسية الأميركية التي بدأت للتو بالتعافي"، مع تأكيد استمرار انفتاحه على الحوار مع ترامب.