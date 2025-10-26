الأمم المتحدة: جنين الأكثر تأثرا من اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للضفة

اتهم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة تنفيذ مداهمات واسعة شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مدينة جنين كانت الأكثر تأثرا.

وقال المكتب الأممي إن الاحتلال قتل 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، وقتل في جنين وحدها 65 فلسطينيا، أي ما يقارب ثلث إجمالي الضحايا في الضفة الغربية هذا العام.

وأضاف أن 86 هجوما للمستوطنين ارتبط بموسم قطف الزيتون في 50 قرية فلسطينية بالضفة الغربية منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأن هجمات المستوطنين تسببت بتخريب أكثر من 3 آلاف شجرة وغرسة.

وأفاد فريق التعليم بأن أكثر من 12 ألف طالب تعطل مسارهم التعليمي بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين بسبب 100 حادث مرتبط بالتعليم في الضفة الغربية.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وخلال عامين من الإبادة الجماعية في غزة، استشهد نحو 68 ألفا و519 فلسطينيا على الأقل، وأصيب 170 ألفا 382 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت إسرائيل دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.