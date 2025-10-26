إسرائيل تؤكد: سنحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة

قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، وذلك بعد تأكيدات سابقة بأن إسرائيل هي من ستقرر أي قوات دولية مقبولة بالنسبة لها في القطاع.

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع إعلان موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دخول فريق فني مصري إلى غزة، بالتعاون مع الصليب الأحمر، للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، حيث أكدت المتحدثة أن هذا لا يعني أي تغيير في موقف إسرائيل من نيتها الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع.

وكان نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- صرح في وقت سابق الأحد أن إسرائيل ستحدد القوات الأجنبية التي ستسمح لها بدخول قطاع غزة ضمن القوة الدولية المقرر تشكيلها للمساعدة في إنهاء الحرب بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت دول عربية أو غيرها مستعدة لإرسال قوات إلى القطاع في وقت عبرت فيه إسرائيل عن مخاوفها إزاء تشكيل هذه القوة. وفي وقت تستبعد فيه إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى غزة، فإنها تدرس الاستعانة بقوات من مصر وإندونيسيا ودول الخليج العربية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء "نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل يوم الجمعة إن القوة الدولية يجب أن تتألف من قوات "دول ترحب بها إسرائيل".

وأضاف أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش بين إسرائيل والدول الشريكة لكنه لا يمكن أن يشمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن 12 جنديا أصيبوا اليوم في حادث طرق عملياتي على الحدود مع قطاع غزة، اثنان منهم بمعدل متوسط و10 بجروح طفيفة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.