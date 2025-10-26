اتفاق بين إدارة ترامب وليبيريا بشأن ترحيل المهاجر كيلمار أبريغو

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها توصلت إلى اتفاق مع ليبيريا يقضي بقبول المهاجر كيلمار أبريغو، الذي تحوّلت قضيته إلى محور جدل واسع بعد ترحيله بشكل غير قانوني إلى السلفادور في مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتُبرت رمزا لتشدد الإدارة في ملف الهجرة.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية في مذكرة قضائية أن أبريغو قد يُرحّل إلى ليبيريا ابتداء من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

غير أن بولا كسينيس، القاضية الفدرالية بولاية ماريلاند، علّقت مؤقتا قرار الترحيل بانتظار البت في طلب الإفراج عن أبريغو من مركز احتجازه. ولم يتضح بعد كيف سيؤثر الاتفاق مع ليبيريا على قرار المحكمة.

من جانبها، أكدت وزارة الإعلام الليبيرية أن قبول أبريغو جاء "لدواع إنسانية وبشكل مؤقت"، مشددة على أنه لن يُرحّل إلى أي بلد قد يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب.

وتُعد ليبيريا أول دولة أفريقية توافق على استقبال أبريغو بعد أن فشلت محاولات واشنطن لإقناع أوغندا وإسواتيني وغانا بالأمر.

جدل قانوني واتهامات متبادلة

وتتهم الإدارة الأميركية أبريغو بالانتماء إلى عصابة "إم إس-13″، لكن فريق الدفاع ينفي هذه المزاعم.

واعتبر محاميه سايمون ساندوفال موشينبرغ أن اختيار ليبيريا "خطوة عقابية وقاسية وغير دستورية"، مشيرا إلى أن موكله لا تربطه أي صلة بهذا البلد البعيد عن أسرته في ماريلاند.

ومن المقرر أن تنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني القادم جلسة قضائية في ناشفيل بولاية تينيسي للنظر في ما إذا كانت التهم الموجهة إلى أبريغو جاءت انتقاما من لجوئه إلى القضاء.

ويرى مراقبون أن أي ترحيل قبل هذا الموعد قد يؤثر على مسار المحاكمة.

في المقابل، أبدت كوستاريكا استعدادها لاستقبال أبريغو، غير أن إدارة ترامب لم توافق حتى الآن على هذا الخيار، مفضلة المضي في اتفاقها مع ليبيريا.