أبرز الصور في أسبوع.. معاناة غزة مستمرة رغم وقف الحرب

A Palestinian girl receives a hot food portion from a charity kitchen in the Nuseirat refugee camp, located in the central Gaza Strip, on October 21, 2025, a week after a ceasefire came into effect.
فتاة فلسطينية تتلقى وجبة غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة بعد أسبوع من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (الفرنسية)
Published On 26/10/2025
آخر تحديث: 19:02 (توقيت مكة)

في اليوم الـ17 من تنفيذ اتفاق وقف الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لا تزال معاناة سكان قطاع غزة مستمرة.

ورغم الهدوء النسبي على الجبهة، فإن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا، حيث يواجه السكان تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

epaselect epa12482109 Palestinians walk among the ruins of their destroyed homes in Khan Younis, southern Gaza Strip, 25 October 2025. EPA/HAITHAM IMAD
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازلهم المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (الأوروبية)
Palestinians search for firewood and plastic at a landfill in Gaza City Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
فلسطينيون يجمعون الحطب والبلاستيك في مكب نفايات في مدينة غزة (أسوشيتد برس)
Palestinians walk amid the ruins of Gaza City, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
فلسطينيون يتنقلون بين أنقاض مدينة غزة وسط دمار واسع (أسوشيتد برس)

ويعاني القطاع من انقطاع مستمر في الكهرباء والمياه، مما يزيد من معاناة السكان. وتشير التقارير إلى أن العديد من المناطق لا تزال بدون كهرباء لساعات طويلة، في حين يعتمد السكان على مصادر مياه غير صالحة للشرب، مما يهدد بانتشار الأمراض.

Palestinians warm by a fire as they shelter in a damaged building in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip on October 25, 2025.
فلسطينيون يتدفؤون بجانب نار داخل مبان متضررة في خان يونس جنوب قطاع غزة بلا كهرباء (الفرنسية)
Palestinian children sit by the fire in their makeshift shelter in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip on October 25, 2025.
أطفال فلسطينيون يجلسون بجانب النار في مأوى مؤقت في خان يونس جنوب القطاع (الفرنسية)
Palestinians collect water amid the ruins of Gaza City, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
فلسطينيون يجمعون المياه بين أنقاض مدينة غزة في ظل استمرار نقص مياه الشرب الصالحة (أسوشيتد برس)
Palestinians carry water amid the ruins of Gaza City, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
فلسطينيون يحملون المياه بين أنقاض مدينة غزة لتأمين احتياجات أسرهم (أسوشيتد برس)

وتواصل المرافق الصحية في غزة عملها في ظروف صعبة للغاية. ورغم الجهود المبذولة، فإن المستشفيات والمراكز الطبية تعاني من الدمار، ونقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

A section of the children's hospital Al-Rantisi is seen heavily damaged, following the Israeli air and ground offensive, in Gaza City, Friday, Oct. 24, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
آثار الدمار في مستشفى الرنتيسي للأطفال يظهر متضررا بشدة بعد الهجوم الجوي والبرّي الإسرائيلي في مدينة غزة (أسوشيتد برس)
A section of the children's hospital Al-Rantisi is seen heavily damaged, following the Israeli air and ground offensive, in Gaza City, Friday, Oct. 24, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
الاحتلال دمر أغلب أقسام مستشفى الرنتيسي للأطفال أكبر مستشفى متخصص في علاج الأطفال في غزة (أسوشيتد برس)
Hanan Shakshk cares her grandson Yahya Shorbasi, who was injured by an unexploded ordnance along with his six-year-old twin sister Nabila, at Shifa Hospital in Gaza City, Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
حنان شخشك تعتني بحفيدها يحيى المصاب بقذيفة لم تنفجر مع شقيقته التوأم في مستشفى الشفاء في غزة (أسوشيتد برس)

ويعيش آلاف المواطنين في خيام مؤقتة أو في منازل أقاربهم بعد تدمير منازلهم جراء القصف. وتفتقر هذه الخيام إلى أبسط مقومات الحياة، مما يزيد من معاناة الأسر النازحة، خاصة الأطفال والنساء.

epa12482099 A displaced Palestinian girl stands beside her mother inside their tent in Khan Younis, southern Gaza Strip, 25 October 2025. EPA/HAITHAM IMAD
فتاة فلسطينية نازحة تقف بجانب والدتها داخل خيمتهم في خان يونس جنوب القطاع بعد تدمير منزلهم (الأوروبية)
A drone view shows tents used by displaced Palestinians near destroyed buildings, following the withdrawal of the Israeli forces from the area, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Gaza City, October 24, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
خيام الفلسطينيين النازحين قرب المباني المدمرة بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذه المنطقة في مدينة غزة (رويترز)
Palestinian children stand in a heavily damaged building turned into a shelter, in the Al-Shati camp, in Gaza City, Friday, Oct. 24, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
أطفال فلسطينيون يقفون في مبنى متضرر تحول إلى مأوى في مخيم الشاطئ بمدينة غزة وسط الدمار الكبير (أسوشيتد برس)

ويستعيد أهالي غزة جثث أفراد عائلاتهم الذين قُتلوا خلال الحرب من ساحات مستشفى الشفاء في مدينة غزة، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها المواجهات.

وتنقل الجثث لدفنها في مقابر رسمية، وسط حزن عميق ومشاهد مؤلمة لأهالي يفقدون أحباءهم.

Bodies of unidentified Palestinians returned from Israel as part of the ceasefire deal are buried in a mass grave in Deir al-Balah, Gaza Strip, Wednesday, Oct. 22, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
أهالي غزة يعيدون دفن شهدائهم الذين قتلهم الاحتلال في ساحات مستشفى الشفاء بمدينة غزة في مقابر رسمية (أسوشيتد برس)
جثث فلسطينيين مجهولين أعادتها إسرائيل بموجب اتفاق وقف الحرب تُدفن بمقبرة جماعية في دير البلح وسط القطاع (الأوروبية)
فلسطينيون يستعيدون جثث أفراد عائلاتهم الذين قُتلوا خلال الحرب من مستشفى الشفاء في غزة للدفن في مقابر رسمية (الأوروبية)

ورغم الهدنة، فإن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لا يزال محدودا. وتواجه قوافل المساعدات صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة، مما يؤثر على قدرة السكان في الحصول على الغذاء والدواء.

FILE PHOTO: Palestinians seek aid supplies from the U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF), in the central Gaza Strip, August 4, 2025. REUTERS/Stringer/File Photo
فلسطينيون يطلبون مساعدات من مؤسسة غزة الإنسانية في وسط القطاع لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية بعد القصف (رويترز)
KHAN YUNIS, GAZA - SEPTEMBER 05: A large number of Palestinians, including children, who are struggling to access food due to Israel's embargo and ongoing attacks on the Gaza Strip, gather in order to receive hot meals distributed by a charity organization in the tent city where displaced Palestinians are staying in the Al-Mawasi area of Khan Yunis, Gaza on September 05, 2025. The food crisis in the Gaza Strip, which is under Israeli attack, continues as the border gates remain closed. There was a concentration in the area during the hot meal distribution. (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)
أطفال يتجمعون للحصول على وجبات من جمعية خيرية بمدينة خان يونس جنوب القطاع (غيتي)
Displaced Palestinians gather to receive food portions from a charity kitchen in the Nuseirat refugee camp, located in the central Gaza Strip, on October 21, 2025, a week after a ceasefire came into effect.
نازحون فلسطينيون يجتمعون للحصول على حصص غذائية من مطبخ خيري بمخيم النصيرات (الفرنسية)

وتأمل الفصائل الفلسطينية في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق وفتح المعابر بشكل كامل. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع في القطاع.

Displaced Palestinians gather around an impact crater, left behind after an Israeli strike, at a camp for internally displaced people in Deir el-Balah in the central Gaza Strip on August 21, 2025.
نازحون فلسطينيون يتجمعون حول حفرة ناجمة عن قصف إسرائيلي في مخيم داخلي في دير البلح وسط القطاع (الفرنسية)
A Palestinian woman carries wood for a fire in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip on October 25, 2025.
امرأة فلسطينية تحمل الحطب لإشعال النار في خان يونس جنوب قطاع غزة وسط برد الشتاء وانقطاع الكهرباء (الفرنسية)
Buildings destroyed during the Israeli air and ground offensive are seen in the Al-Shati camp, in Gaza City, Friday, Oct. 24, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
مبان مدمرة نتيجة هجوم إسرائيل البري والجوي على مخيم الشاطئ بمدينة غزة (أسوشيتد برس)

ورغم الهدوء النسبي الذي تشهده غزة في ظل وقف الحرب، فإن الأوضاع الإنسانية لا تزال مأساوية.

ويعتمد السكان على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروف حياتهم اليومية.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، فإن إسرائيل لم تتوقف عن شن غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة، كما تواصل تقييد دخول المساعدات، وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر، ولا تزال شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري من المعبر.

المصدر: الجزيرة + وكالات

