مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ومنازل الفلسطينيين بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم السبت، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون على قاطفي الزيتون وعائلات فلسطينية، تزامنت مع حملة اعتقالات ومداهمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ففي محافظة الخليل، جنوب غربي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في منطقة القرينات ببلدة صوريف شمال المدينة، وأضرموا النار في أحدها وأطلقوا الرصاص باتجاه السكان، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما اعتدى مستوطنون على متضامن أجنبي في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب المحافظة.

واقتحم المستوطنون البلدة القديمة في المدينة بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي المدينة، استخدم فيها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز.

مشاهد جديدة.. هجوم واسع للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم. pic.twitter.com/yfO8Oelswi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2025

أما في بيت لحم، فقد شنّ مستوطنون هجوما واسعا على مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية المنية جنوب شرقي المدينة، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون عائلات فلسطينية كانت تقطف الزيتون في أراضي بلدة دير نظام شمال غرب المحافظة، مستخدمين الكلاب البوليسية لترويع المزارعين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطاردا فلسطينيا وثلاثة شبان في بلدة مركة جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، أضرم مستوطنون النار في أشجار الزيتون أثناء هجومهم على الفلسطينيين في تجمع "العراعرة" بسهل جبع شمال المدينة، ما ألحق أضرارا واسعة بالأراضي الزراعية.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد شهد النصف الأول من الشهر الجاري 1042 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة المحتلة من جيش الاحتلال والمستوطنين شملت هدم منازل ومنشآت زراعية، بالإضافة إلى اعتقالات ومداهمات، والاعتداء على قاطفي الزيتون والأراضي الزراعية، وغيرها.

إعلان

وفي عامي الإبادة على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، حيث نُفذ أكثر من 38 ألف اعتداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت الاعتداءات نحو 1115 عملية هدم وأسفرت عن استشهاد 1016 فلسطينيا، إلى جانب عشرات الآلاف من حالات الاعتقال، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.