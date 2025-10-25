مبعوث بوتين: أميركا وروسيا وأوكرانيا تقترب من حل دبلوماسي

قال كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، الجمعة إنه يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا تقترب من التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكد ديمترييف -في حديثه لشبكة "سي إن إن" بعد وصوله إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين- إن الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين لم يتم إلغاؤه، كما وصفه الرئيس الأميركي، ومن المرجح أن يلتقي الزعيمان في وقت لاحق.

وكانت القمة المزمع عقدها قد تم تعليقها يوم الثلاثاء، إذ ألقى رفض روسيا للوقف الفوري لإطلاق النار بظلاله على محاولات التفاوض. وقال ترامب إنه ألغى الاجتماع مع بوتين في بودابست بسبب عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية نحو إنهاء الحرب والشعور بأن التوقيت غير مناسب.

ورغم ذلك، قال ديمترييف "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قريبة جدا في الواقع من التوصل إلى حل دبلوماسي"، دون أن يقدم تفاصيل حول ما سيترتب على ذلك.

وقال دبلوماسيون أوروبيون هذا الأسبوع إن الدول الأوروبية تعمل مع أوكرانيا على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في الحرب على طول خطوط القتال الحالية، يتضمن بشكل أساسي أفكارا قيد المناقشة بالفعل مع الضغط لإبقاء الولايات المتحدة في دور محوري.

وقال ديمترييف "إنها خطوة كبيرة من الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) أن يعترف بأن الأمر يتعلق بخطوط القتال. كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماما، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيجتمع مع بوتين قريبا في المجر لمحاولة إنهاء الحرب، لكن بوتين لم يكن مستعدا للنظر في تقديم تنازلات.

ولطالما طالبت روسيا بأن توافق أوكرانيا على التنازل عن مزيد من الأراضي قبل أي وقف لإطلاق النار.

وتأتي زيارة ديمترييف إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة على خلفية العقوبات الأميركية التي أعلنتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على اثنتين من كبرى شركات النفط الروسية، وهي خطوة تهدف إلى الضغط على بوتين لإنهاء الحرب.

وعلى الرغم من هذه الخطوة، قال ديمترييف إن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة سيستمر.

وأضاف "سيستمر الحوار الروسي الأميركي، لكنه بالتأكيد لا يكون ممكنا إلا إذا أُخذت مصالح روسيا في الاعتبار وحظيت بمعاملة تتسم بالاحترام".

وأحجم ديمترييف عن الإفصاح عمن سيلتقيهم خلال الزيارة، وتوقع أن تأتي العقوبات النفطية الأميركية بنتائج عكسية.