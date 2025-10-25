مادورو يتهم الولايات المتحدة باختلاق "حرب أبدية جديدة"

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة باختلاق حرب جديدة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بإرسالها حاملة طائرات إلى هناك.

ونقلت وسائل إعلام فنزويلية رسمية أمس الجمعة عن مادورو قوله "إنهم يختلقون حربا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورطوا مجددا في حرب، وها هم يختلقون حربا سنقوم بمنعها".

وأول أمس الخميس، وجّه مادورو نداء باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة قال فيه "لا لحرب مجنونة، أرجوكم".

وقال مادورو خلال اجتماع مع نقابات تدين له بالولاء "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، سلام إلى الأبد، لا لحرب مجنونة، أرجوكم".

تلويح بالصواريخ

وسبق ذلك بيومين تلويح مادورو باستخدام آلاف الصواريخ الروسية لدى بلاده في مواجهة التهديدات الأميركية.

وفي حفل حضره كبار القادة العسكريين الفنزويليين الأربعاء الماضي، قال مادورو إن فنزويلا تمتلك ما لا يقل عن 5 آلاف صاروخ قصير المدى روسي الصنع يعرف باسم "إيغلا-إس" منتشرة في مواقع دفاع جوي رئيسية لـ"ضمان السلام".

وتأتي تصريحات مادورو في وقت يواصل واصل الجيش الأميركي حشد قوة كبيرة بشكل غير معتاد في البحر الكاريبي قبالة فنزويلا.

وأعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، معززة بذلك الحشد العسكري الأميركي الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب.

كما أعلنت واشنطن أول أمس عن مناورات عسكرية مشتركة مع ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية في سبتمبر/أيلول الماضي في منطقة الكاريبي قال إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، وشملت نشر 10 طائرات حربية من طراز "إف-35" و8 سفن تابعة للبحرية الأميركية.

وأدت غارات أميركية استهدفت 10 قوارب على الأقل إلى مقتل أكثر من 40 شخصا حتى الآن تقول حكوماتهم وأسرهم إن معظمهم من المدنيين والصيادين.