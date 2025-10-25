عراقجي: واشنطن طلبت تسليم اليورانيوم مقابل تأجيل آلية الزناد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة طلبت من طهران، الشهر الماضي، تسليم اليورانيوم المخصب مقابل تأجيل تفعيل آلية الزناد.

وأكد عراقجي -في تصريحات إعلامية- أن تخصيب اليورانيوم حق لإيران ولا يمكن لأحد حرمانها من هذا الحق لأن لديه مخاوف، مشددا على أن مطالب أميركا غير منطقية ولا نرى أي أرضية إيجابية للتفاوض معها.

وأضاف، أن إيران مستعدة للتفاوض وبناء الثقة لإزالة المخاوف من برنامجها النووي وإبرام اتفاق وتنفيذه، لكنه أشار إلى أن أسلوب الولايات المتحدة في التفاوض هو فرض الإملاءات وهو ما لن تخضع له وستصر على استقلالها.

وتتيح "آلية الزناد" لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي الموقع في يوليو/تموز 2015 بين إيران ومجموعة 5+1، إعادة العقوبات الأممية إذا خرقت إيران التزاماتها.

وكانت إيران قد علّقت في يوليو/تموز تعاونها مع الوكالة الذرية الدولية عقب حرب استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي اندلعت إثر قصف إسرائيلي أميركي لمنشآت نووية إيرانية، وردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.

وقال غروسي، الأربعاء الماضي في مقابلة لصحيفة "لوتان" السويسرية، إنه "إذا فشلت الدبلوماسية، أخشى من استخدام جديد للقوة" ضد المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف أن إيران "تمتلك ما يكفي من الوقود لصنع نحو 10 قنابل نووية، لكن لا دليل لدينا على أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تُعدّ إيران البلد الوحيد غير النووي الذي يخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحدّ التقني البالغ 90% اللازم لإنتاج قنبلة نووية، وفق الوكالة الذرية.