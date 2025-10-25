ترامب يجري محادثات مع الشيخ تميم في الدوحة بشأن اتفاق غزة

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وأعرب ترامب عن شكره لقطر أثناء اجتماعه في الطائرة الرئاسية بالشيخ تميم ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية التي حطت في الدوحة والمتجهة إلى ماليزيا، "لدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك". وأضاف "قطر حليف عظيم للولايات المتحدة".

وقال مراسل الجزيرة من الدوحة إن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية المرحلة الأولى والتجهيز للمرحلة الثانية، ودور قطر في الاتفاق إلى جانب مصر وتركيا.

وأشار المراسل أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في طريقه أيضا إلى الدوحة والمشاركة في هذه الاجتماعات لبحث تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد المراسل على إيلاء الإدارة الأميركية أهمية بالغة لتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار والتعاون مع الدوحة لتنفيذ بنوده.

وفي ذات السياق، أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه سيناقش في قطر غدا الأحد مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة.

وأضاف روبيو للصحفيين في أثناء سفره جوا بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا "أبدت دول كثيرة اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو كليهما.. سيحتاج ذلك إلى (قرار من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية) لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك".

وتابع "لذا، لدينا فريق كامل يعمل على وضع هذا المخطط التفصيلي".