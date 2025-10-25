شيخ الأزهر يزور إيطاليا ويلتقي بابا الفاتيكان لبحث دعم اتفاق غزة

يتوجه شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم السبت، إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات مؤتمر عالمي للسلم، وسيلتقي لأول مرة بابا الفاتيكان ليو 14، وسيتطرقان إلى أهمية تعزيز الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مشيخة الأزهر في بيان، أن الطيب يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الذي تنظمه منظمة "سانت إيجيديو" تحت عنوان "إيجاد الجرأة للسعي لتحقيق السلم".

وأوضحت المشيخة، أن المؤتمر بحضور عدد من القادة وصنّاع القرار، وفي مقدمتهم البابا والرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا، وملكة بلجيكا ماتيلد، إلى جانب نخبة من رموز الأديان والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.

ولم تحدد مدة الزيارة، ولا موضوع لقاء شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية الأول من نوعه منذ تنصيبه خلفا للبابا فرنسيس، وفق مراسل الأناضول.

وسبق أن هنّأ شيخ الأزهر بانتخاب البابا ليو 14 في 8 مايو/أيار الماضي، وبعد أسبوع جرى أول اتصال بينهما قبل مراسم التنصيب البابوية في 18 من الشهر ذاته.

ومن المقرر، وفق البيان، أن يلقي الطيب كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يؤكد فيها أهمية تحقيق السلام القائم على العدل، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية للقادة الدينيين للعمل على إنهاء النزاعات والحروب والصراعات.

وستؤكد لقاءات الطيب أهمية الالتزام باتفاق السلام الذي استضافته مدينة شرم الشيخ كخطوة أساسية نحو إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق البيان ذاته.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع ونزع سلاح الحركة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدعم أميركي استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375، وتدمير 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.