قتيل ومصاب في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

قتل شخص، اليوم السبت، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى جراء سلسلة ضربات مماثلة منذ الخميس الماضي إلى 7.

وقالت الوزارة إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار يقترب من إتمام عامه الأول، تواصل إسرائيل شنّ ضربات، خصوصا على جنوب البلاد. وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر من حزب الله تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "إن الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تشهد تحليقا كثيفا للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وعلى علو منخفض وصولا لأجواء القاسمية وأبو الأسود شمال صور".

وقتل 3 أشخاص وأصيب اثنان أمس الجمعة، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا سيارتين جنوبي لبنان، وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان اغتيال مسؤول في حزب الله يدعى عباس حسن كركي بمنطقة النبطية.

وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة مسنة. وشهدت الفترة الأخيرة، تصعيدا لافتا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على لبنان وصل إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.