تعهد زهران ممداني المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك بالتمسك بهويته الإسلامية، وذلك ردا على حملة متصاعدة وصفها بالعنصرية من قبل منافسه أندرو كومو الحاكم السابق لولاية نيويورك وداعميه.

وتحدّث ممداني خارج مسجد في منطقة برونكس بنيويورك أمس الجمعة وحوله عدد من الشيوخ عن الإهانات التي واجهها السكان المسلمون في المدينة منذ فترة طويلة.

وحبس دموعه وهو يصف قرار عمته المتحجبة عدم ركوب مترو الأنفاق بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول لأنها لا تشعر بالأمان.

وروى ممداني كيف أنه عندما دخل عالم السياسة لأول مرة اقترح عليه عمه بلطف أن "يحتفظ بإيمانه لنفسه".

وقال إن "هذه دروس تعلّمها الكثير من المسلمين في نيويورك، وخلال الأيام القليلة الماضية أصبحت هذه الدروس هي الرسائل الختامية لأندرو كومو وكيرتس سليوا وإريك آدامز".

وفي مؤتمر صحفي عُقد لاحقا اتهم كومو منافسه بـ"لعب دور الضحية" لأغراض سياسية، ونفى وجود الإسلاموفوبيا على نطاق واسع في نيويورك.

وإذا فاز ممداني في الانتخابات التي ستُجرى الشهر المقبل فسيكون أول عمدة مسلم للمدينة والأصغر سنا خلال 100 عام.