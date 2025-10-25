ترامب ينطلق في جولة آسيوية يلتقي أثناءها الرئيس الصيني

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى آسيا حيث يجري جولة مهمة ستتوج بلقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ يعتبر مهما بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقال ترامب في الطائرة الرئاسية التي تقلّه إلى آسيا، إنه يتطلع إلى "لقاء جيد جدا" مع شي، متوقعا التوصل إلى اتفاق مع الصين لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبل وصول ترامب إلى كوالالمبور، أعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت السبت في العاصمة الماليزية بحثا عن تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين البلدين، كانت "بناءة جدا".

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية عقب الاجتماع بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وهي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني "انتهت محادثات اليوم وكانت بناءة جدا" مضيفا "نتوقع استئنافها في الصباح".

من جهة أخرى، أبدى الرئيس الأميركي أثناء توجهه إلى كوالالمبور انفتاحه على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال هذه الجولة الأولى له في المنطقة منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني.

وقال للصحفيين الذين سألوه عن إمكانية إجراء هذا اللقاء أثناء وجوده في شبه الجزيرة الكورية في ختام جولته الآسيوية، "أود ذلك، فهو يعلم أننا ذاهبون إلى هناك". وكان آخر لقاء له مع كيم في 2019.

وأضاف ترامب متوجها إلى كيم "إذا كنت تريد التحدث، فأنا منفتح على ذلك"، متابعا "كانت لدي علاقة ممتازة معه".

وردا على سؤال عما إذا كان منفتحا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها كقوة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، قال "أظن أنها قوة نووية نوعا ما (..) يمكنني القول إنهم يملكون الكثير من الأسلحة النووية".

وتشمل الجولة الآسيوية ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

ويتوقع أن تستقبل هذه الدول الرئيس الأميركي بحفاوة في محاولة للحصول على شروط أفضل على صعيد الرسوم الجمركية وضمانات أمنية.

وقال مسؤول أميركي كبير الجمعة إن ترامب "سيفي بوعود قطعها للشعب الأميركي في إحدى أكثر المناطق دينامية في العالم على الصعيد الاقتصادي من خلال التوقيع على سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية" ولا سيما بشأن المعادن النادرة.

في كوالالمبور، يشارك ترامب الأحد في قمة منتدى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهو ملتقى تجاهله مرات عدة خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ومن المتوقع أن يبرم اتفاقا تجاريا مع ماليزيا وخصوصا المشاركة في توقيع اتفاق السلام بين تايلند وكمبوديا.

وبعد مواجهة عسكرية استمرت أياما عدة توصل البلدان الجاران إلى وقف إطلاق النار في 29 يوليو/تموز بعد تدخل ترامب.

وقال ترامب إنه ينوي لقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة آسيان.

وبدأ الرجلان التخفيف من حدة الخلاف بينهما بعد أشهر من التوتر المرتبط في المقام الأول بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وحليف ترامب ومن ثم إدانته والحكم عليه بالسجن.

يتوجه ترامب بعدها إلى اليابان الاثنين حيث يلتقي الثلاثاء رئيسة الوزراء القومية ساناي تاكايشي التي أصبحت خلال الأسبوع الراهن أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في هذا البلد. وأكدت هذه الأخيرة أنها تريد "مباحثات صريحة" مع الرئيس الأميركي.

ووقعت طوكيو خلال الصيف اتفاقا تجاريا مع واشنطن إلا أن بعض التفاصيل لا تزال تحتاج إلى مناقشة.

غير أن المحطة الرئيسية في جولة ترامب ستكون كوريا الجنوبية حيث ينتظر وصوله الأربعاء للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) الذي يلتقي على هامشه مع شي جين بينغ الخميس في مدينة غيونغجو.

وكان الرئيس الجمهوري ألمح إلى احتمال عدم انعقاد اللقاء بين أقوى اقتصادين في العالم اللذين يتواجهان في حرب تجارية.

وأعرب ترامب عن الأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني "حول كل المواضيع" مشددا في الوقت ذاته على أنه ينوي خصوصا "مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية" على ما أفاد المسؤول الأميركي رفيع المستوى نفسه.

ويرتدي هذا اللقاء أهمية مضافة منذ أعلنت الصين خفض صادراتها من المعادن النادرة بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بنسبة 100%.

ويلتقي الرئيس الأميركي أيضا لمناسبة هذه القمة نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وسيلقي كلمة أمام رجال أعمال ويشارك في عشاء لقادة أبيك على ما أوضح البيت الأبيض.