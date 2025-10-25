جنبلاط: السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة

أكد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أن محافظة السويداء السورية جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة، معتبرا محاولة تغيير حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز بسوريا، لاسم جبل العرب بالسويداء "تشويها للتاريخ".

وفي لقاء مع "قناة الإخبارية" السورية الرسمية أمس الجمعة، تطرق جنبلاط إلى التطورات التي شهدتها السويداء خلال الأشهر الماضية، عقب التوترات الأمنية بين مجموعات مسلحة من الدروز وسكان محليين من البدو، وما أعقبها من عمليات ترحيل لهم من مناطقهم.

واعتبر جنبلاط، أن تهجير أهل حوران البدو من بلادهم "خطأ كبير يجب أن يصحح"، مؤكدا رفضه لأي ممارسات من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي السوري.

جبل العرب

وتعليقا على قيام الهجري، بتغيير اسم جبل العرب إلى جبل باشان، اعتبر الزعيم الدرزي اللبناني، ذلك "تشويها للتاريخ والهوية الوطنية".

وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا تحت ذريعة حماية الدروز، قال جنبلاط "أخشى من هذا الوحش الصهيوني الذي يهدد المنطقة كل يوم".

وفيما يخص العلاقات السورية اللبنانية، دعا جنبلاط، إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وقال "لا بد من علاقات طبيعية من دولة إلى دولة، بين سوريا ولبنان".

ولفت جنبلاط، إلى أن" رواسب النظام السابق ما زالت موجودة في سوريا ولبنان، وتشكل خطرا على الأمن المشترك"، مشيرا إلى أن "معتقلي الثورة السورية في لبنان يحتاجون لتسوية قضائية وتفعيل القضاء اللبناني".

واستطرد قائلا "كنت في باريس، وعندما علمت بسقوط النظام السوري اتصلت بسعد الحريري زعيم تيار المستقبل بلبنان وقلت له الله أكبر".