توقيع اتفاق إنزال أول كابل بحري دولي للاتصالات إلى سوريا

وقعت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، اليوم السبت، اتفاقية إنزال أول كابل بحري دولي إلى البلاد مع شركة ميدوسا ومقرها برشلونة.

وذكر الموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا، أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وسيشكل أيضا ممرا يربط البحر المتوسط ​​بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن توقيع الاتفاقية كان في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل وممثل شركة ميدوسا الإسبانية نورمان البي إلى جانب مسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وبعد حرب استمرت 14 عاما وعقود من العقوبات الغربية، تعاني البنية التحتية في سوريا أزمات، منها ضعف الاتصال بالإنترنت.

ويلجأ العديد من المستخدمين إلى خدمات الإنترنت باهظة الثمن على الهواتف المحمولة بدلا من الاتصال اللاسلكي لإنجاز المهام الأساسية عبر الإنترنت.

وتهدف القيادة السورية الجديدة إلى إحراز تقدم سريع في تحسين الخدمات العامة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

وقال مسؤول سوري كبير لرويترز في يونيو/حزيران، إن الحكومة تجري محادثات مع شركات الاتصالات الإقليمية "زين" و"اتصالات" وشركة الاتصالات السعودية "إس.تي.سي" و"أريدُو" لمشروع بقيمة 300 مليون دولار تقريبا لتطوير شبكة اتصالات الألياف الضوئية في سوريا.