اتفاق مرتقب بماليزيا لوقف القتال بين تايلند وكمبوديا بحضور ترامب

يتوجه رئيس وزراء تايلند أنوتين تشارنفيراكول اليوم السبت إلى ماليزيا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وذكرت الحكومة التايلندية في بيان أن تشارنفيراكول سيصل إلى ماليزيا اليوم السبت وسيحضر مراسم افتتاح قمة آسيان.

ومن المقرر أن يصل ترامب صباح غد الأحد إلى ماليزيا، أولى محطات جولته الآسيوية. ومن المزمع أن يشهد توقيع كمبوديا وتايلند على اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار بعد أن ساعد في التوسط لإنهاء نزاع حدودي دام 5 أيام في يوليو/تموز الماضي.

وقُتل عشرات الأشخاص ونزح حوالي 300 ألف مؤقتا في أعنف قتال بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

وسيعقد تشارنفيراكول اجتماعا مع ترامب سيناقشان فيه قضايا اقتصادية والتطورات الأمنية والإقليمية، وذلك قبيل مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار التي سيجري تقديم موعدها ليتسنى لرئيس الوزراء العودة إلى بانكوك غدا الأحد بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت في وقت سابق اليوم السبت.

الاقتصاد والأمن والتجارة

وقال تشارنفيراكول "تلقت تايلاند في الآونة الأخيرة عدة طلبات من أجل عقد اجتماعات ثنائية على مستوى القادة، وهو ما سيؤدي إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والتجارة".

يذكر أن وزراء خارجية آسيان يجرون اليوم مباحثات دبلوماسية عالمية في كوالالمبور، وسيعقد فريقان من الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية على هامش القمة.

وتخطط آسيان خلال اجتماعها السنوي للضغط من أجل تجارة متعددة الأطراف وتعزيز العلاقات مع شركاء جدد، مع إدارة تداعيات حملة الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب.