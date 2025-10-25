أخبار|كوت ديفوار

انتهاء التصويت في انتخابات كوت ديفوار وترقب للنتائج الأولية

TOPSHOT - An Independent Electoral Commission of Ivory Coast (CEI) official closes the door at a polling station in Treichville, Abidjan, on October 25, 2025 after polls closed during Ivory Coast's presidential elections. (Photo by EMMANUEL CROSET / AFP)
مسؤولة في اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار تغلق باب مركز للاقتراع بعد انتهاء التصويت (الفرنسية)
25/10/2025
22:40 (توقيت مكة)

أُغلقت مساء اليوم السبت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، صناديق الاقتراع في كوت ديفوار بعد يوم انتخابي وصف بالهادئ نسبيا، رغم التوترات السياسية التي سبقت العملية.

وشارك في الانتخابات أكثر من 8 ملايين ناخب مسجلين لاختيار رئيس جديد للبلاد، في استحقاق يُنظر إليه على أنه مفصلي لمستقبل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، التي شهدت خلال العقدين الماضيين اضطرابات سياسية وحروب أهلية متكررة.

الانتخابات التي بدأت في الساعة الثامنة صباحا (بتوقيت غرينتش) وانتهت عند السادسة مساء، جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت الحكومة نحو 44 ألف عنصر من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد.

Independent Electoral Commission of Ivory Coast (CEI) officials count votes at a polling station in Dabou on October 25, 2025 after polls closed during Ivory Coast's presidential elections. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
مسؤولون في اللجنة الانتخابية المستقلة يفرزون الأصوات في مركز اقتراع بمدينة دابو بعد إغلاق صناديق الاقتراع (الفرنسية)

ورغم الحظر المفروض على المظاهرات، والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “غير متناسب”، سُجلت احتجاجات متفرقة في العاصمة السياسية ياموسوكرو ومدن أخرى، في حين أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال المئات خلال الحملة الانتخابية، بعضهم تلقى أحكاما بالسجن تصل إلى 3 سنوات بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

يتصدر السباق الرئاسي الرئيس الحالي الحسن واتارا، البالغ من العمر (83 عاما)، والذي يخوض حملته الرابعة والأخيرة حسب تصريحاته، مستندا إلى ما يقرب من 15 عاما من النمو الاقتصادي والاستقرار النسبي.

واتارا، المصرفي الدولي السابق ونائب المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، تولّى السلطة في عام 2011 بعد حرب أهلية دامية أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص، إثر رفض الرئيس السابق لوران غباغبو الاعتراف بنتائج الانتخابات.

Voters wait to receive ballot papers from Independent Electoral Commission of Ivory Coast (CEI) officials at a polling station inside the Felix Houphouet Boigny Stadium in Abidjan, on October 25, 2025 during Ivory Coast's presidential elections. (Photo by EMMANUEL CROSET / AFP)
ناخبون ينتظرون استلام أوراق الاقتراع من مسؤولي اللجنة الانتخابية المستقلة داخل مركز اقتراع في أبيدجان (الفرنسية)

وقد استُبعد غباغبو نفسه من الترشح هذا العام لأسباب قانونية، إلى جانب تيجان تيام، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، مما جعل المنافسة تدور بين واتارا و4 مرشحين آخرين، أبرزهم السيدة الأولى السابقة سيمون إهيفيت غباغبو (76 عاما)، التي عادت إلى الساحة السياسية ببرنامج يركز على المصالحة الوطنية والاستقلال النقدي.

أما أصغر المرشحين فهو جان لويس بيلون، وزير التجارة السابق، البالغ من العمر (60 عاما)، والذي فشل في الحصول على دعم حزب المعارضة الرئيسي.

ورغم أن واتارا يراهن على إرثه الاقتصادي، فإن شريحة واسعة من الشباب الإيفواريين عبّرت عن استيائها من استمرار النخبة السياسية، مطالبة بتمثيل حقيقي وفرص عمل.

A woman votes during the presidential election at a polling station inside a school in Abidjan, Ivory Coast, October 25, 2025. REUTERS/ Luc Gnago
امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في أبيدجان (رويترز)

ويبلغ متوسط عمر سكان كوت ديفوار 18 عاما، مما يعكس فجوة واضحة بين القيادة السياسية والقاعدة الشعبية الشابة. وقال أحد الطلاب في أبيدجان "لقد سئمنا من رؤية كبار السن يتخذون قرارات نيابة عنا. نريد من يفهم مشاكلنا ويمنحنا فرصًا حقيقية".

من المتوقع صدور النتائج الأولية خلال 5 أيام، وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، ستُجرى جولة إعادة بين المرشحين المتصدرين.

وتتابع جهات دولية وإقليمية مجريات الانتخابات عن كثب، وسط آمال بأن تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي، وتفتح الباب أمام إصلاحات اقتصادية واجتماعية تواكب تطلعات الجيل الجديد.

epa12481270 Incumbent Ivory Coast's President Alassane Ouattara, who is running for re-election, casts his vote during the presidential election in Abidjan, Ivory Coast, 25 October 2025. According to the Independent Election Commission, some 8.7 million registered voters are expected to cast their votes in more than 25,000 voting locations across the country. EPA/LEGNAN KOULA
الرئيس الحسن واتارا يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في أبيدجان (الأوروبية)

تُعد كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، وقد شهدت خلال السنوات الماضية جهودا لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، خاصة في مجالات التعدين والبنية التحتية.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، أبرزها البطالة، والتفاوت الاقتصادي، وغياب التمثيل السياسي للشباب والنساء.

المصدر: الجزيرة + وكالات

