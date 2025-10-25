أخبار|كوت ديفوار

انتخابات رئاسية حاسمة في كوت ديفوار وسط تشكيك وتوتر

epa12465054 Presidential candidate Alassane Ouattara waves to supporters as he arrives for a campaign rally at the Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan, Ivory Coast, 19 October 2025. About 8,7 million registered voters are expected to cast their votes in the 25 October 2025 presidential elections. EPA/LEGNAN KOULA
الرئيس الحالي الحسن وتارا يملك فرصة كبيرة لكسب الانتخابات في غياب أبرز منافسيه (الأوروبية)
Published On 25/10/2025
آخر تحديث: 11:00 (توقيت مكة)

يصوّت سكان كوت ديفوار -اليوم السبت- في الانتخابات الرئاسية، حيث يطرح الرئيس الحالي الحسن وتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، نفسه مرشحًا مستندا إلى نحو 15 عامًا من النمو الاقتصادي والاستقرار النسبي، ملمحًا إلى أن هذه ستكون حملته الأخيرة.

ويتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من 8 ملايين شخص مسجلين من أجل التصويت بهذه الانتخابات حيث تفتح المراكز الانتخابة أبوابها الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش وتغلق الساعة 18:00.

Matinez Pode, from the Guere ethnic group, and his wife Elisabelle Kouadio Ahou, from the Baoule community, both from the two communities formerly opposed during the civil war and the post-election crisis, take a walk in Duekoue, Ivory Coast, October 3, 2025. REUTERS/Luc Gnago
وتارا يعول على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي النسبي خلال سنوات حكمه (رويترز)

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية خلال 5 أيام. وسيُجرى جولة إعادة إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

يُذكر أن الرئيس الحالي مصرفي دولي سابق وشغل من قبل منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وقد تولّى السلطة عام 2011 بعد حرب أهلية.

ويُعد وتارا أوفر المرشحين حظا للفوز بعد منع أبرز منافسيه من خوض الانتخابات، حيث تم اعتبار السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو، وكذلك تيجان تيام الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، غير مؤهلين للترشح، كما يفتقر باقي المرشحين المعارضين لدعم حزب سياسي كبير.

وقد دافع وتارا عن ترشحه لولايته الرابعة رغم اعترافه بالحاجة إلى تجديد القيادة.

Supporters of Ivorian president Alassane Ouattara, 83, gather for a political parade ahead of Ivory Coast's presidential election, scheduled for October 25, in Abidjan, Ivory Coast, October 23, 2025. REUTERS/Francis Kokoroko
تجمع انتخابي في كوت ديفوار قبيل الانتخابات (رويترز)

وقد كرر هذه الفكرة خلال مأدبة غداء هذا الأسبوع حضرها صحفيون، إلى جانب رئيس الوزراء البالغ من العمر 73 عامًا، ونائب الرئيس (76 عامًا).

وقال وتارا "نحن نعلم أن البلاد بحاجة إلى تجديد فريقها. ليس من السهل العمل بنفس الوتيرة في هذا العمر".

يُذكر أن متوسط عمر سكان كوت ديفوار هو 18 عامًا.

الشباب يعبرون عن شكوكهم

وتُعد كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو عالميا، ومن بين أسرع الاقتصادات نموًا بالمنطقة. كما أن سنداتها الدولية من بين الأفضل أداءً في أفريقيا.

وقد سعى وتارا إلى تنويع الإنتاج الاقتصادي، مع التركيز على قطاع التعدين، إلى جانب الاستثمار في المدارس والبنية التحتية للطرق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وقال في تجمع انتخابي أخير بالعاصمة التجارية أبيدجان أول أمس "لقد غيرنا وجه كوت ديفوار. لقد شهدت البلاد نموًا استثنائيًا منذ عام 2011، ويجب أن يستمر هذا النمو". ولكن ليس الجميع مقتنعًا بذلك.

وعلى صعيد آراء المواطنين، يقول لاندري كا وهو طالب يبلغ من العمر 22 عامًا "لقد سئمنا من رؤية كبار السن يتخذون قرارات نيابة عنا، نحن الجيل الشاب. نريد شخصًا يفهم فعليًا مشاكل الشباب، ويساعدنا في إيجاد وظائف".

أنصار المعارضة خلال مظاهرة في أبيدجان (رويترز)

وأشار المواطن إلى أنه يدعم سيمون غباغبو أبرز منافسي وتارا، والتي تبلغ من العمر 76 عامًا.

أما أصغر مرشح فهو وزير التجارة السابق جان-لويس بيلون، البالغ 60 عامًا، والذي فشل في الحصول على دعم حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده تيام البالغ 63 عامًا.

وقال تشوكويوميكا إيزي مدير برنامج "مستقبل ديمقراطي في أفريقيا" بمؤسسة المجتمع المفتوح "الكثير من الشباب الإيفواريين يعبرون عن شكوك عميقة تجاه النخبة السياسية، مشيرين إلى البطالة المستمرة، وعدم المساواة الاقتصادية، وغياب التمثيل الحقيقي".

مئات الاعتقالات خلال الحملة

ورغم أن كوت ديفوار لها تاريخ من العنف المرتبط بالانتخابات، فإن حملة هذا العام كانت هادئة نسبيًا، مع احتجاجات متفرقة في عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة السياسية ياموسوكرو.

وقد نشرت الحكومة 44 ألف عنصر من قوات الأمن في أنحاء البلاد، وفرضت حظرًا على الاحتجاجات وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "غير متناسب".

خريطة كوت ديفوار
(الجزيرة)

وتم اعتقال المئات، وقالت وزارة الداخلية إن العشرات تلقوا أحكامًا بالسجن تصل إلى 3 سنوات بتهم تشمل الإخلال بالنظام العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك آشي وهو رئيس وزراء سابق -لرويترز- إن الحكومة تحمي حرية التعبير لكنها مصممة أيضًا على الحفاظ على النظام.

وأضاف "دعونا نحافظ على الاستقرار، ثم تتحسن الأمور مع الجيل القادم. لكن على الأقل، لن يُدمّر الاقتصاد الذي مرّ بالكثير مرة أخرى".

المصدر: الجزيرة + رويترز

