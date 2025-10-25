الجيش السوداني يعلن صد هجوم واسع للدعم السريع على الفاشر

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، استعادتها السيطرة على مدينة بارا الإستراتيجية في ولاية شمال كردفان، في حين قال الجيش السوداني إنه صدّ هجوما واسعا شنّته هذه القوات على الفاشر شمالي دارفور من 5 محاور.

في غضون ذلك، قال مصدر عسكري للجزيرة إن مسيّرات الجيش السوداني "دمرت مركبات للدعم السريع كانت تخطط لمهاجمة مدينة بارا" التي تعتبر ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان.

بدورها، قالت الفرقة السادسة – مشاة إن قوات الجيش كبدت القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد، وأضافت أن هجوم الدعم السريع على الفاشر سبقه قصف مكثف بالمدفعية الثقيلة.

وقالت الفرقة في بيان اليوم إن الهجوم "سبقه قصف مكثف استهدف المدنيين"، مؤكدة أنه تم "تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث تم تدمير سيارتين من نوع صرصر، و12 سيارة مصفحة، و25 سيارة قتالية، فضلا عن استلام عدد من السيارات القتالية وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".

ونوهت الفرقة إلى أن المهاجمين عاودوا الهجوم مرة أخرى عند العاشرة صباحا من المحور الغربي باتجاه خزان قولو، وتم صد الهجوم بحزم.

وبث عناصر من الجيش مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا فيها عن تصديهم لهجوم الدعم السريع على الفاشر، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأفاد شهود عيان بأن الدعم السريع شنت هجوما على الفاشر، فجر اليوم السبت، بطائرات مسيرة وآليات مدفعية ومركبات قتالية.

وأفاد شهود آخرون بأن الدعم السريع شنت صباح اليوم السبت، هجوما بالمدفعية ومركبات قتالية على مدينة بارا بولاية شمال كردفان، دون ذكر نتائج الهجوم.

وأول أمس الخميس، أعلن الجيش السوداني، تصدي قواته لهجوم واسع شنّت الدعم السريع على الفاشر عبر 5 محاور في المدينة بمشاركة مرتزقة من عدة دول.

وتُعدّ مدينة الفاشر مركزا أساسيا للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، وخضعت منذ 10 مايو/أيار 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.