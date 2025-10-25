متحف اللوفر ينقل مجوهرات إلى بنك فرنسا بعد عملية السرقة

ذكرت إذاعة "آر تي إل" الفرنسية أن متحف اللوفر نقل بعضا من أثمن مجوهراته إلى بنك فرنسا، بعد أن كشفت عملية سرقة جريئة في وضح النهار الأسبوع الماضي عن هشاشة الوضع الأمني في المتحف الشهير.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها أن عملية نقل بعض القطع الثمينة من معرض أبولو بالمتحف، الذي يضم جواهر تعود للحقبة الملكية، تمت أمس الجمعة بحراسة خاصة من الشرطة.

ويقع بنك فرنسا، الذي يضم احتياطيات البلاد من الذهب في قبو ضخم على عمق 27 مترا تحت الأرض، على بعد 500 متر فقط من متحف اللوفر، على الضفة اليمنى لنهر السين.

ولم يرد متحف اللوفر ولا بنك فرنسا بعد على طلبات وكالة رويترز للتعليق.

وسرق لصوص 8 قطع ثمينة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من مجموعة اللوفر في 19 أكتوبر/تشرين الأول وكشفت السرقة عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف الأكثر زيارة في العالم باستخدام رافعة وتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم هربوا على دراجات نارية.

وترددت أصداء السرقة حول العالم، مما أثار حالة من التفكير العميق بشأن الأوضاع في فرنسا بسبب ما اعتبره البعض إهانة للبلاد.