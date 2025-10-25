مؤشرات على فوز كاسح لمرشحة اليسار لرئاسة أيرلندا

تشير النتائج الأولية إلى أن المرشحة اليسارية لرئاسة أيرلندا كاثرين كونولي تتقدم بشكل كاسح على منافستها الوحيدة الوزيرة السابقة هيذر همفريز.

ونقلت رويترز أن كونولي النائبة المخضرمة المنتمية إلى أقصى اليسار تتقدم بفارق كبير "في الوقت الذي أقر فيه أعضاء الأحزاب الحاكمة بأنهم سيتعرضون لهزيمة ثقيلة".

وقال جون كارول السكرتير العام لحزب فين جيل إن البيانات تشير إلى أن كونولي ستفوز بأكثر من 60 % من الأصوات.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت في وقت سابق اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية في أيرلندا، مع مؤشرات على أن نسبة الإقبال كانت قريبة من النسبة المسجلة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2018.

وأدلت المرشحتان المتنافستان على منصب الرئيس المقبل لأيرلندا بصوتيهما بعد فترة وجيزة من فتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد الساعة السابعة صباحا.

منصب رمزي

ومن المرجح أن تعلن النتيجة النهائية في وقت لاحق من اليوم السبت.

يذكر أن كونولي هي طبيبة نفسية إكلينيكية ومحامية سابقة شغلت منصب نائبة رئيس مجلس النواب الأيرلندي بعد انتخابها لأول مرة في عام 2016.

وزادت شعبيتها على مدار الحملة الانتخابية، إذ وجدت انتقاداتها لسياسة الحكومة في مجالات مثل الإسكان قبولا واسعا بين.

ويعد منصب رئيس أيرلندا رمزيا إلى حد كبير، ونادرا ما يستخدم صلاحياته لاختبار دستورية التشريعات، ولكنه غالبا ما يتحدث على الساحة العالمية ويستقبل رؤساء الدول الأخرى في البلاد.