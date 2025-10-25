مقاتلات وصواريخ فرنسية لأوكرانيا والناتو يتوقع "نفاد أموال بوتين"

أعلنت فرنسا أنها ستزود أوكرانيا خلال الأيام المقبلة بمقاتلات "ميراج 2000" وصواريخ "أستر"، في حين أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أن الوقت مناسب لزيادة الضغط على روسيا لأن أموال الرئيس فلاديمير بوتين وقواته وأفكاره بدأت تنفد، وفق تعبيره.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته عبر الفيديو في اجتماع "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا الذي عُقد في لندن أمس الجمعة إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز قدراتها في الدفاع الجوي.

وخاطب ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلا "أود أن أؤكد، في الأيام المقبلة سنقوم بتسليم صواريخ أستر إضافية وبرامج تدريب جديدة ومقاتلات "ميراج 2000".

"اجتماع مثمر"

من جانبه، أعرب الأمين العام للناتو عن ارتياحه لمبادرات الحلفاء الرامية إلى تعزيز دعمهم لأوكرانيا، ورأى أن اجتماع "تحالف الراغبين" كان مثمرا.

وقال إن "أموال بوتين وجنوده وأفكاره بدأت تنفد، الآن هو الوقت المناسب لزيادة الضغط على روسيا".

ورأى روته أن بوتين يحقق تقدما محدودا للغاية في ساحة المعركة بأوكرانيا، وأن هذه المكاسب الهامشية تأتي بتكلفة باهظة، وفق تعبيره.

وأشار الأمين العام للناتو إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على أكبر شركات النفط الروسية ستحرم موسكو من الإيرادات، وستزيد بشكل كبير الضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفيما يتعلق بطلب كييف الحصول على صواريخ توماهوك الأميركية، قال روته إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.

هجوم روسي جديد

ميدانيا، شنت روسيا هجوما جديدا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أسفر عن إصابة 8 أشخاص وإلحاق أضرار بأبنية ومنازل في أحياء عدة، وفقا للسلطات المحلية.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام "انفجارات في العاصمة، المدينة تتعرض لهجوم باليستي".

وذكر كليتشو في منشور منفصل أن "هناك حاليا 8 جرحى في العاصمة"، وتابع أن "حرائق كبيرة" اندلعت في مبان غير سكنية بحيي ديسنيانسكي ودارنيتسكي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

وتتقدم القوات الروسية على خط الجبهة شرق وجنوب أوكرانيا منذ أكثر من عام، مستغلة نقص القوات والعتاد الذي يعانيه الأوكرانيون.