أفغانستان وباكستان تبحثان في تركيا آليات تثبيت وقف إطلاق النار

تستأنف أفغانستان وباكستان، السبت، محادثاتهما في تركيا لبحث سبل تثبيت وقف دائم لإطلاق النار على حدودهما المشتركة، ومعالجة التوترات الأمنية التي تفاقمت إثر اشتباكات دامية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتأتي المحادثات الجديدة بعد هدنة تم التوصل إليها نهاية الأسبوع الماضي في الدوحة بوساطة قطرية تركية، تقضي بوقف فوري لإطلاق النار، واستكمال المحادثات لإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين هذين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية.

وشهدت الحدود بين البلدين مواجهات مسلحة أسفرت عن عشرات القتلى بينهم مدنيون، بعدما اتهمت حكومة طالبان إسلام آباد بالضلوع في تفجيرات استهدفت العاصمة كابل، لترد بهجوم مضاد على الحدود، أعقبه رد باكستاني داخل الأراضي الأفغانية.

وسيرأس الوفد الأفغاني نائب وزير الداخلية حاجي نجيب، في حين لم تكشف باكستان بعد عن أسماء ممثليها في الحوار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي إن "الهجمات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية تراجعت منذ اجتماع الدوحة، وهو مؤشر إيجابي على إمكانية تحقيق تقدم".

وتتهم باكستان حكومة طالبان بإيواء جماعات مسلحة أبرزها حركة طالبان الباكستانية، في حين تنفي كابل تلك الاتهامات وتؤكد التزامها بسيادتها ووحدة أراضيها.