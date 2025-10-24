860 هجوما عنيفا للمستوطنين على الضفة في أقل من عام

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الجمعة، إن أكثر من 860 هجوما عنيفا للمستوطنين على الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن المستوطنين "يتمتعون بإفلات شبه تام من العقاب في هجماتهم على الفلسطينيين" مؤكدة أن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء "نظام الفصل العنصري" بالضفة.

وقد سبق أن قالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في تقرير سابق، إن المنظمة "وثقت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة"، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية تحَول إلى أعمال عنف متزايدة.

ويأتي ذلك في حين تشهد الضفة تصعيدا واسعا من جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث استشهد 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف، واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، منهم 1600 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، وفق معطيات للأمم المتحدة، 83 عملية "هدم عقابي" في الضفة الغربية في عامين، تزامنا مع حرب الإبادة على غزة.

وتتزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع حلول موسم قطف الزيتون كل عام، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 158 اعتداء منذ بداية الموسم الحالي.