البنتاغون: قتلنا 6 من مهربي المخدرات في البحر الكاريبي

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اليوم الجمعة إن ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية ليلا على قارب أسفرت عن مقتل 6 أشخاص في منطقة البحر الكاريبي، واصفا القتلى بأنهم "إرهابيو تجارة مخدرات".

وأوضح هيغسيث على موقع إكس أن هذا هو أول هجوم ينفذ خلال الليل في إطار الحملة التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، وأضاف أن السفينة كانت تديرها عصابة "تران دي أراغوا".

وفي حين لم يقدم هيغسيث أي دليل على ما كانت تحمله السفينة، نشر الوزير الأميركي مقطع فيديو مدته 20 ثانية تقريبا يظهر السفينة في الماء قبل أن تصيبها قذيفة واحدة على الأقل وتنفجر.

وبحسب إحصاءات أميركية، نفذت واشنطن حتى الآن 10 ضربات ضد قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادي، أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل.

وتأتي هذه العمليات في ظل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة، بما يشمل نشر مدمرات وطائرات إف-35 وغواصة نووية.

وأمس الخميس قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته تخطط لإطلاع الكونغرس على العمليات ضد عصابات المخدرات، إذ أثارت الهجمات قلق بعض خبراء القانون والمشرعين الديمقراطيين، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الهجمات تلتزم بقوانين الحرب.

من جهتها، عبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها وقالت تعليقا على الضربات الأميركية إنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة مسموح به فقط كإجراء أخير ضد فرد يمثل تهديدا وشيكا للحياة، وإلا سيشكل ذلك انتهاكا للحق في الحياة".

كما تصاعدت التوترات، إذ اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو الذي كشف عن استعداد بلاده لمواجهة أي تدخل أميركي محتمل.

وأمس قال ترامب إنه سيكون هناك "عمل على الأرض في فنزويلا قريبا"، لكنه نفى إرسال قاذفات إستراتيجية للتحليق قرب أجوائها.

وكان ترامب قد كشف الأسبوع الماضي عن تنفيذ ضربة استهدفت غواصة قال إنها تحمل شحنة مخدرات، مشيرا إلى أن الرئيس مادورو عرض تقديم تنازلات كبيرة لتخفيف التوتر بين البلدين.

من جهته، أعلن مادورو رفع مستوى التأهب الأمني إلى الحد الأقصى في غربي البلاد، لمواجهة ما وصفه "بالوجود العسكري الأميركي المتزايد" في البحر الكاريبي.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، وسط اتهامات أميركية لفنزويلا باستخدام شبكات تهريب المخدرات كأداة لزعزعة الأمن الإقليمي، وهو ما تنفيه الحكومة الفنزويلية بشدة.