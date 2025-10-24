حكم قضائي منتظر اليوم قد يطيح بزعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال

تترقب الأوساط السياسية في تركيا اليوم الجمعة صدور حكم قضائي للطعن في نتائج الانتخابات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023 قد يؤدي إلى عزل زعيم الحزب أوزغور أوزال من منصبه.

وتستند الدعوى -التي رفعها أحد أعضاء الحزب- إلى مزاعم بحدوث مخالفات تنظيمية وشراء أصوات خلال مؤتمر الحزب العام الماضي.

وكان الحزب قد نفى تلك الاتهامات، واعتبرها "مسيسة" وتهدف إلى تقويض مكانة المعارضة التركية عبر "استخدام القضاء أداة ضغط سياسي".

ويعد أوزغور أوزال (51 عاما) من أبرز الشخصيات السياسية في تركيا منذ انتخابه زعيما لحزب الشعب الجمهوري خلفا للرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2023 أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبرز أوزال بشكل أكبر بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو -وهو أبرز منافسي أردوغان المحتملين- في مارس/آذار الماضي.

وفي حال أبطلت المحكمة نتائج مؤتمر الحزب قد يؤدي ذلك إلى إقالة أوزال وتعيين وصي لإدارة الحزب مؤقتا أو إعادة الزعيم السابق كمال كليجدار أوغلو إلى موقع القيادة، كما يمكن للمحكمة رفض الدعوى أو تأجيل النطق بالحكم إلى موعد لاحق.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعاد انتخاب أوزال الشهر الماضي في مؤتمر استثنائي، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعزيز شرعيته الداخلية وتحصينه من أي تبعات قضائية محتملة، في حين حذر محللون من أن أي قرار بإقصائه قد يفتح مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي داخل صفوف المعارضة التركية.