نيجيريا تحقق في مصير منحة أميركية بالمليارات لمكافحة الأمراض

أطلق مجلس النواب النيجيري تحقيقا في كيفية استخدام منح مالية تجاوزت 4.6 مليارات دولار، قدّمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" والصندوق العالمي لدعم جهود البلاد في مكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا وشلل الأطفال.

وجاءت الخطوة بعد تبنّي النواب، في جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بنيامين كالو، مقترحا قدّمه النائب أمويبي أوغا، يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصحة.

وكان المجلس كلّف لجنة مكافحة الإيدز والسل والملاريا بمتابعة أوجه صرف هذه المنح للفترة ما بين 2021 و2025، على أن ترفع تقريرها خلال أربعة أسابيع تمهيدا لاتخاذ إجراءات تشريعية إضافية.

كما ألزم النواب وزير الصحة والتنسيق الاجتماعي بتقديم خطة التنفيذ والتفاصيل المالية المعتمدة من البرلمان بشأن هذه الأموال.

تدفقات مالية ضخمة.. وأعباء متواصلة

وكشف النائب فيليب أغبسي -الذي قدّم المذكرة باسم أوغا- أن نيجيريا حصلت أيضًا على أكثر من 6 مليارات دولار من برنامج الرئيس الأميركي الطارئ للإغاثة من الإيدز خلال الفترة نفسها، لتعزيز أنظمة الصحة ومكافحة المرض.

لكن رغم هذه التدفقات، لا تزال البلاد تحتل مراتب متقدمة عالميا في معدلات الإصابة والوفيات. ففي عام 2023 سُجّلت نحو 15 ألف وفاة بالإيدز لدى الأطفال (0–14 عاما)، و51 ألف وفاة على مستوى البلاد.

كما تحتل نيجيريا المرتبة الثالثة عالميا في وفيات الإيدز، والأولى في غرب ووسط أفريقيا من حيث عدد الإصابات.

وتحتل نيجيريا المرتبة الأولى أفريقيا والسادسة عالميا في الإصابة بمرض السل، كما تتحمل 26.6% من الإصابات عالميا بالملاريا و31% من الوفيات.