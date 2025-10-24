غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة تول جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية جديدة اليوم الجمعة سيارة في بلدة تول قضاء النبطية جنوبي لبنان، في أحدث خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة على طريق في بلدة تول ما أسفر عن اندلاع النيران فيها دون أن تتحدث عن وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني لمراسل الجزيرة إن المسيرة أطلقت صاروخا باتجاه السيارة ما أدى إلىإ بشكل مباشر واحتراقها وإصابة من كان بداخلها.

وفي وقت سابق الجمعة، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية، بالقرب من جرافة في الحي الغربي في مدينة الخيام قضاء مرجعيون جنوب لبنان دون وقوع إصابات، وفقا لوكالة الأبناء اللبنانية.

والخميس، قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب وشرق لبنان.

وتصاعدت اعتداءات إسرائيل في لبنان عبر سلسلة غارات وأحزمة نارية على شرق وجنوب البلاد، رغم دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبعد غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون، من نقل تل أبيب نار غزة إلى بلاده.