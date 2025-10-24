زوجة مروان البرغوثي تناشد ترامب التدخل لإطلاق سراحه

ناشدت زوجة القيادي البارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل، الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لإطلاق سراحه.

ووجهت فدوى البرغوثي من مجلة تايم الأميركية رسالة إلى ترامب، قالت فيها "السيد الرئيس، ينتظرك شريك حقيقي، شخص يمكنه المساعدة في تحقيق حلمنا المشترك في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

وجاءت رسالة البرغوثي عقب مقابلة لترامب لـمجلة تايم يوم الخميس الماضي، قال فيها إنه "سيتخذ قرارا" بشأن الطلب من إسرائيل إطلاق سراح مروان البرغوثي.

وكان البرغوثي القيادي في فتح من بين المعتقلين البارزين الذين سعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تأمين إطلاق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة مع إسرائيل بموجب خطة ترامب وقف الحرب في غزة، ورفضت إسرائيل ذلك. وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها حماس للإفراج عن البرغوثي.

واعتقل البرغوثي منذ عام 2002، وحكم عليه عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن المؤبد على دوره في تشكيل كتائب شهداء الأقصى، وشن عمليات عسكرية على قوات الاحتلال في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لمّا سئل عن البرغوثي أثناء زيارته لإسرائيل، "ليس لدي أي معلومات عن مروان البرغوثي، لكن السفارة والبعثات الدبلوماسية تعمل على الموضوع".

وكانت تصريحات ترامب قد أثارت موجة من الانتقادات داخل إسرائيل جاء أكثرها حدة من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير حيث كتب في حسابه على منصة إكس "أقدر الرئيس ترامب كثيرا، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة، ومروان البرغوثي قاتل ولن يفرج عنه ولن يحكم غزة".

وكان بن غفير قد اقتحم زنزانة البرغوثي في شهر أغسطس/آب الماضي، مهددا إياه وخاطبه، "إنه سيمحو كل من يعبث مع شعب إسرائيل" مضيفا "إنكم لن تنتصروا، ويجب أن تدركوا ذلك".

وتعرض البرغوثي لعدة اعتداءات في الاعتقال، آخرها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حيث هاجمه 8 أفراد من وحدة نحشون الإسرائيلية وانهالوا عليه ضربا فأغمي عليه وكسرت 4 من أضلاعه.