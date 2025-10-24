تركيا تعيّن نائب وزير خارجيتها سفيرا في دمشق

عينت تركيا اليوم الجمعة سفيرا لها في العاصمة السورية دمشق، التي تدعم أنقرة حكومتها الجديدة منذ وصولها إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية اليوم إن وزير الخارجية هاكان فيدان، أبلغ نوح يلماز بمنصبه الجديد سفيرا لتركيا في دمشق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وولد نوح يلماز عام 1974 في إسطنبول، وهو دبلوماسي مخضرم وكان الرجل الثاني في الوزارة منذ مايو/أيار 2024.

كما شغل سابقا منصب المستشار الأول للوزير ثم مدير مركز الأبحاث الإستراتيجية (سام) التابع لوزارة الخارجية من أغسطس/آب 2023 إلى مايو/أيار 2024.

وعلى غرار فيدان، جاء يلماز من وكالة الاستخبارات الوطنية، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة بعد أن شغل عدة وظائف في واشنطن وقام بالتدريس في الولايات المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وحتى الآن، ظلت تركيا ممثلة في الدولة المجاورة بواسطة قائم بالأعمال، في حين ترى تقارير أن تعيين أحد المقربين من وزير الخارجية يعد "إشارة دبلوماسية مهمة".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول، تعمل الدولتان على تعزيز علاقاتهما وتعاونهما الاقتصادي والعسكري، كما كان فيدان من أوائل المسؤولين الأجانب الذين هنؤوا الرئيس السوري أحمد الشرع، فضلا عن اللقاءات المتكررة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري.

وكانت أنقرة ودمشق قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة السورية المسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.