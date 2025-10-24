ترامب يلتقي شي جي بينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية

قال البيت الأبيض -الخميس- إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولة آسيوية، ليتأكد بذلك موعد اللقاء الذي ثارت حوله شكوك عقب تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين إن ترامب سيشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، المقرر عقدها يومي 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري والأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي سيتوجه إلى ماليزيا في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، وسيزور أيضا اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيلتقي شي الخميس المقبل.

وأضافت ليفيت "صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قبل أن يعود إلى البلاد".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأحد المقبل، ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي في طوكيو الثلاثاء، ورئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ في بوسان يوم الأربعاء.