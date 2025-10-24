ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، متهما أوتاوا باستخدام أقوال للرئيس الأسبق رونالد ريغان بشكل محرف في حملة إعلانية ضد الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "بالنظر لسلوكهم السافر تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا".

وأضاف "أعلنت مؤسسة رونالد ريغان للتو أن كندا استخدمت إعلانا بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية".

وأكد أن الإعلان صُمم "للتدخل في قرار المحكمة العليا الأميركية" التي من المقرر أن تُصدر حكمها في وقت لاحق بشأن رسومه الجمركية الدولية الشاملة.

وأفادت مؤسسة رونالد ريغان على منصة إكس بأن حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية استخدمت "بشكل انتقائي" مقاطع صوتية ومرئية من خطاب إذاعي ألقاه ريغان في أبريل/نيسان 1987.

وأضافت أن الإعلان "يحرّف" ما قاله الرئيس الجمهوري السابق في خطابه بشأن التجارة، مضيفة أنها "تراجع خياراتها القانونية في هذا الشأن".

ويُظهر الإعلان الرئيس الجمهوري الأسبق ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية.

ترامب لن يكون سعيدا

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال دوج فورد رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب.

وقال فورد يوم الثلاثاء الماضي "بلغني أن الرئيس سمع إعلاننا، وأنا متأكد من أنه لم يكن سعيدا للغاية".

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس الخميس إن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول غير العادل إلى أسواقها إذا فشلت المحادثات بشأن مختلف الصفقات التجارية مع واشنطن.

ورغم أن نحو 85% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب التزامهما باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية فإن الرسوم الدولية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات كان لها تأثير سلبي على الشركات الكندية وأدت إلى فقدان وظائف.

إعلان

ويُجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم، ومن المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام المقبل بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020.

واستخدم ترامب الرسوم الجمركية وسيلة ضغط على عدد من دول العالم، وأدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.