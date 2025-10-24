المبعوثان الأميركي والروسي يجريان محادثات غدا في واشنطن

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

فقد نقل موقع أكسيوس أن ويتكوف سيلتقي يوم غد السبت في ميامي المبعوث الروسي دميترييف الذي يزور واشنطن لإجراء محادثات رسمية مع المسؤولين الأميركيين تتصل بالعلاقات الثنائية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية رفعت مؤقتا العقوبات المفروضة على دميترييف للسماح لوزارة الخارجية بمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة الأميركية أن زيارة دميترييف تأتي بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا ووسط تزايد الإحباط الأميركي بسبب رفض الكرملين إنهاء حربه في أوكرانيا.

وقد أكدت موسكو، الأربعاء، أن التحضيرات لعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي لا تزال قائمة، رغم إعلان ترامب، الثلاثاء، إرجاء اللقاء إلى "أجل غير مسمى" بسبب ما وصفه بـ"غياب الجدوى" من المحادثات في ظل تشدد الموقف الروسي تجاه الحرب المستمرة في أوكرانيا.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين تعهد "برد ساحق" على محاولات ضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى.

وأوضح بيسكوف أن حديث الرئيس الروسي جاء في سياق الرد على محاولات استهداف روسيا، وليس بشأن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك".

وعن العقوبات، قال بيسكوف اليوم إن روسيا تحلل أحدث سلسلة من العقوبات الغربية وستتصرف بما يتوافق مع مصالحها، موضحا أن موسكو لا تعمل ضد أحد بل من أجل مصالحها الخاصة.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية، لوك أويل وروسنفت.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ19 من العقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا والتي شملت حظرا على واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال.