بنين: استبعاد حزب الديمقراطيين من سباق الرئاسة

بوني يايي الرئيس البنيني السابق رئيس حزب الديمقراطيين (الفرنسية)
Published On 24/10/2025
آخر تحديث: 13:49 (توقيت مكة)

رفضت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في بنين ملف ترشح حزب الديمقراطيين المعارض للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2026، في قرار أثار جدلا سياسيا واسعا واتهامات للحكومة بمحاولة إقصاء أبرز منافسيها.

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه وسائل إعلام محلية، لم يتمكن الحزب -الذي يقوده الرئيس السابق بوني يايي- من استيفاء شرط الحد الأدنى من التزكيات، إذ لم يحصل سوى على 27 تزكية من نواب أو رؤساء بلديات، في حين يشترط القانون 28 على الأقل.

واعتبر حزب الديمقراطيين أن ما جرى "مناورة سياسية" من قبل معسكر الرئيس باتريس تالون لإبعاد مرشحي المعارضة، وأعلن أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن في القرار.

وبموجب القانون، أمام المرشحين المرفوضين مهلة 48 ساعة لتقديم طعونهم أمام المحكمة الدستورية التي تملك الكلمة الفصل في اعتماد اللوائح النهائية للانتخابات.

المصدر: وكالة الأناضول

