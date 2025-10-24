الجيش الأميركي يشغل مسيّرات فوق غزة لمراقبة تنفيذ الاتفاق

أفادت صحيفة نيويورك تايمز -اليوم الجمعة- بأن الجيش الأميركي بدأ خلال الأيام الأخيرة تشغيل مسيّرات فوق قطاع غزة، في إطار جهد أوسع لضمان التزام كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين عسكريين أن المسيّرات تُستخدم لمتابعة التحركات الميدانية داخل القطاع، وذلك بموافقة إسرائيل.

وأشاروا إلى أن مهمات المراقبة تنفذ لدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أنشأته الولايات المتحدة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن هناك قلقا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال اليوم إن عددا متزايدا من الدبلوماسيين سيعملون مع ضباط عسكريين أميركيين في مركز جديد في إسرائيل يهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار إدارة ترامب في الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق.

وأدلى روبيو بهذه التصريحات في أثناء جولته في مركز التنسيق المدني العسكري الجديد اليوم جنوبي إسرائيل.

والأسبوع الماضي، زار إسرائيل عدد من المسؤولين الأميركيين، منهم وزير الخارجية الأميركي، وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، للتأكيد لنتنياهو على أهمية وقف إطلاق النار.

وكان موقع بوليتيكو ذكر أمس الخميس أن الإحباط يتزايد داخل البيت الأبيض من إسرائيل بعد نحو أسبوعين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، وذلك بسبب الهجوم الإسرائيلي المضاد في غزة الأحد الماضي وموافقة الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة أول أمس الأربعاء.