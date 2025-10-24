الأونروا تنتقد تصريحات روبيو وتؤكد على حيوية دورها بغزة

انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التي أكد فيها أن الوكالة الدولية لن يكون لها دور في الإغاثة بقطاع غزة.

وقالت الأونروا، في تغريدة على حسابها على إكس، إن محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما يوم الأربعاء الماضي شددت فيه على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا في دعم أهالي قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الدولية أن وجودها حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير الخارجية الأميركي روبيو قد ذكر خلال مؤتمر صحفي، في مبنى مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي الإسرائيلي في مستوطنة "كريات جات"، أن "الأونروا لن تتمكن من لعب أي دور في قطاع غزة، وستكون هناك 8 إلى 10 منظمات إغاثية للقطاع، لكن الأونروا لن تكون من بينها".

روبيو يناقض خطة ترامب

وزعم روبيو أن الأونروا "تابعة وممولة لحماس"، مكررا بذلك مزاعم تل أبيب بأن "بعض العاملين بها كانوا تحت سيطرة حركة حماس".

وتتناقض تصريحات روبيو مع خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة حيث ورد في الفقرة الثامنة من الاتفاق أنه "سيتم إدخال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون تدخل من إسرائيل وحماس، بل فقط عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأحد الطرفين…".

وسبق أن اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة" من جانب أعضاء في حركة حماس، وزعمت أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (معركة طوفان الأقصى)، وهي مزاعم لم تثبت صحتها، ونفتها الوكالة جملة وتفصيلا.

وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت خلال جلسة عقدتها الأربعاء الماضي في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن تل أبيب لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.

اتساق مع الموقف الإسرائيلي

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس".

وجاءت تصريحات روبيو متوائمة مع الموقف الإسرائيلي بأنها لن تسمح للأونروا باستئناف عملها في غزة، رغم قرار محكمة العدل الدولية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول حكومي قوله إن "جميع وكالات الأمم المتحدة التي دخلت إلى غزة سابقا فشلت في أداء مهامها بشكل فعّال".

وأضاف المسؤول أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة هذه المواقف، معربة عن أملها أن يتوافق الموقف الأميركي معها في هذا الملف".