استشهاد طفل في نابلس ومستوطنون يحرقون مركبات برام الله

استشهد طفل فلسطيني اليوم الجمعة متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية إن الطفل فارق الحياة متأثرا بإصابته برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل جنوب غربي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها في المدينة.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتشت منازل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة والبلدات المجاورة، كما أغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي طولكرم شمال غربي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة الأسير المحرر مالك سعادة جلاد (50 عاما) بعد مداهمة منزله في ضاحية إرتاح جنوب المدينة، وعبثت بمحتوياته قبل انسحابها.

أما في محافظة رام الله فقد أقدم مستوطنون فجر اليوم على إضرام النيران في عدد من مركبات المواطنين ببلدة دير دبوان شرقي المدينة.

مليشيات المستوطنين تهاجم بلدة دير دبوان شمال شرق رام الله وتشعل النيران في مركبات الفلسطينيين، فجر اليوم. pic.twitter.com/5bHqx08YtZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 24, 2025

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا منطقة التل في البلدة وأحرقوا سيارات كانت مركونة أمام المنازل، في حين هرع الأهالي لمحاولة إخماد النيران.

وفي شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس بآليات عسكرية عدة، وانتشرت في أزقة المخيم ونفذت عمليات تفتيش داخل منازل دون الإبلاغ عن اعتقالات.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد شهد النصف الأول من الشهر الجاري 1042 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة المحتلة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين شملت هدم منازل ومنشآت زراعية، بالإضافة إلى اعتقالات ومداهمات، والاعتداء على قاطفي الزيتون والأراضي الزراعية، وغيرها.

وخلال عامي الإبادة على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، حيث نُفذ أكثر من 38 ألف اعتداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت الاعتداءات نحو 1115 عملية هدم وأسفرت عن استشهاد 1016 فلسطينيا، إلى جانب عشرات الآلاف من حالات الاعتقال، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.