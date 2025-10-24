بريطانيا تطالب "تحالف الراغبين" باستخدام أصول روسية لدعم أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، قادة الدول الأوروبية المشاركين فيما يعرف باسم "تحالف الراغبين"، للموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وبدأ في العاصمة البريطانية لندن اجتماع ضم زعماء نحو 20 بلدا أوروبيا، بينهم قادة كل من بريطانيا والدانمارك وهولندا وفرنسا، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ضمن ما يسمى دول "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية إن المحادثات ستركز على كيفية زيادة الضغوط على روسيا وتعزيز موقف أوكرانيا وشل قدرة روسيا على مواصلة الحرب.

وأكد ستارمر على أهمية إعداد أجندة واضحة لإحضار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المفاوضات، وضرورة اتخاذ قرارات للحد من تمويل آلة الحرب الروسية.

وأشار إلى أهمية الاتفاق بشأن تجميد الأصول الروسية وتدفق هذه الأموال إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لإخراج النفط والغاز الروسيين من الأسواق العالمية.

وقال إن التحالف مصمم على البقاء إلى جانب أوكرانيا لتدخل المفاوضات في ظروف جيدة ومن موقع قوة.

زيلينسكي جاهز للمفاوضات

من جانبه، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب.

وأضاف زيلينسكي، في اجتماع لندن، أنه "بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".

وقال إن التحالف قادر على حماية قطاع الطاقة في أوكرانيا بتزويدنا بالغاز والمعدات الضرورية.

وأشار إلى أن هناك عددا من منظومات باتريوت جاهزة في أوروبا ويمكننا استخدامها فورا لحماية الأرواح في أوكرانيا.

وأكد على ضرورة حظر كل شركات الطاقة الروسية ومنعها من دخول السوق لمزيد من الضغط على بوتين للتفاوض جديا، مؤكدا أنه "جاهز لأي مفاوضات".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن علينا إيجاد إستراتيجية لضمان الأمن المستقبلي لأوكرانيا، وإنه يجب العمل على حفظ الاستقرار في أوكرانيا والدعم العسكري لكييف لضمان أمنها.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين تعهد برد وصفه بالساحق على محاولات ضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى.

وأوضح بيسكوف أن حديث الرئيس الروسي جاء في سياق الرد على محاولات استهداف روسيا، وليس بشأن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك.