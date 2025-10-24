إحباط أميركي متصاعد وفانس يوصل رسالة "حازمة" إلى نتنياهو

يتزايد إحباط البيت الأبيض من إسرائيل بعد نحو أسبوعين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، وفق موقع بوليتيكو الأميركي.

ونقل الموقع أمس الخميس عن مصدرين مطلعين على المحادثات الأميركية الإسرائيلية تأكيدهما تصاعد الإحباطات في واشنطن بسبب الهجوم الإسرائيلي المضاد في غزة الأحد الماضي وموافقة الكنيست على ضم الضفة الغربية أول أمس الأربعاء.

وقال أحد المصدرين إن مسؤولين أميركيين كبارا أخبروا حليفا عربيا -لم يذكره- أن إسرائيل باتت خارجة عن السيطرة، في إطار غضب واشنطن من الهجوم الإسرائيلي على غزة الأحد والذي أودى بحياة أكثر من 40 فلسطينيا، وفق تعبيره.

كما قال المصدران إن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي نقل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة حازمة من الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالقدس يوم الأربعاء.

ونقل بوليتيكو عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي تأكيدها أن زيارات المسؤولين الأميركيين لإسرائيل في الأيام الماضية تعكس التزام ترامب بالحفاظ على السلام بالمنطقة.

وأضافت أن خطة الرئيس للسلام تؤتي أكلها والإدارة الأميركية تعمل عن كثب مع إسرائيل لتنفيذها.

بدوره، أعرب ترامب عن رفضه ضم إسرائيل للضفة الغربية، مشددا على أن ذلك لن يحدث، كما أكد استمرار وقف إطلاق النار بأعقاب القصف الذي شنته إسرائيل على غزة الأحد.

والأسبوع الماضي، زار مسؤولون أميركيون أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو وجيه دي فانس نائب الرئيس، والمبعوثان الخاصان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إسرائيل حيث التقوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقشوا عدة ملفات تتعلق باتفاق غزة.