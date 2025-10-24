أردوغان يطالب بالضغط على إسرائيل لعدم خرق اتفاق غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل المزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك عبر إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة.

ووفقا لتصريحات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودة من سلطنة عُمان، قال أردوغان إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلتزم بالاتفاق.

وأضاف أن تركيا لا تزال مستعدة لدعم قوة العمل المزمع تشكيلها لقطاع غزة بأي طريقة لازمة.

إعادة الإعمار

وأشار أردوغان إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة ليست بالعمل السهل، وأن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي لا سيما مع دول الخليج. وذكر أن هناك مفاوضات شاملة بشأن قوة المهام بالقطاع لأنها قضية متعددة الأبعاد.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت سنتين.

وارتكبت إسرائيل هذه الإبادة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفا و234 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا شمل 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.​​