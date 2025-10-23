مقتل عشرات المسلحين بهجمات شرق نيجيريا

أعلن جيش نيجيريا، اليوم الخميس، أنه قتل 50 مسلحا ينشطون في تنظيمات متشددة استخدموا مسيّرات لتنفيذ عدة هجمات على قواعد عسكرية في شمال شرق البلاد.

وفي بيان قال متحدث عسكري إن "القوات العسكرية مدعومة بطائرات مقاتلة، اشتبكت صباح اليوم مع متمردين شنوا هجمات منسقة على قواعد في بلدات ديكوا ومافا وغاجيبو في ولاية بورنو، وكذلك في كاتاركو بولاية يوبي المجاورة".

ولم يحدد الجيش المجموعة التي تقف وراء الهجمات، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر استخباراتية أن المنفذين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.

وقال المقدم ساني أوبا، في البيان، "أسفرت الجهود البرية والجوية المشتركة عن تحييد أكثر من 50 إرهابيا في جميع المواقع"، في حين لا تزال العمليات البرية والجوية مستمرة لتعقب "أكثر من 700 جريح من المتمردين"، وفق أوبا.

ويخوض جيش نيجيريا حربا منذ 16 عاما ضد "جماعة بوكو حرام" وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا (إيسواب)، اللذين يسعيان لإقامة خلافة في شمال شرق البلاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح حوالي مليونين في شمال شرق نيجيريا. وامتد الصراع إلى دول مجاورة مما أفضى إلى تشكيل تحالف عسكري إقليمي لمحاربة الجماعات المتطرفة.

ومنذ عام 2019، أغلق الجيش بعض القواعد العسكرية الصغيرة ونقل عناصره إلى حاميات أكبر وأكثر تحصينا تُعرف باسم "المعسكرات العملاقة" بهدف التصدي للهجمات المسلحة بشكل أفضل.