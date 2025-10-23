أخبار|أفريقيا

مصرع 40 مهاجرا أفريقيا إثر غرق قاربهم بسواحل تونس

FILE - Migrants who fell in the water struggle to cling on to a a float before being rescued by a humanitarian rescuers, around 35 miles away from Libya, in the Mediterranean Sea, Oct. 18, 2021. (AP Photo/Valeria Mongelli, File) (AP Photo/Valeria Mongelli, File)
إنقاذ مهاجرين على بعد نحو 35 ميلًا من السواحل الليبية بالبحر الأبيض المتوسط يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021 (أسوشيتد برس)
Published On 23/10/2025
آخر تحديث: 10:14 (توقيت مكة)

قال مسؤول تونسي إن ما لا يقل عن 40 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أمس الأربعاء، في واحدة من أكثر الكوارث البحرية دموية في المنطقة هذا العام.

وأضاف المسؤول أن القارب، الذي كان يقل نحو 70 مهاجرا، غرق بالقرب من مدينة المهدية الساحلية، في وقت تم فيه إنقاذ 30 شخصا من قبل وحدات الحرس البحري التونسي.

Migrants board a bus at the port of Paliochora, on the island of Crete on Sunday, Oct. 19, 2025, after a late night rescue operation by the coast guard near the tiny island of Gavdos, southern Greece. (AP Photo/Giannis Angelakis)
مهاجرون في ميناء باليوخورا بجزيرة كريت اليونانية يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عقب إنقاذ ليلي (أسوشيتد برس)

وأصبحت تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، خاصة نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 150 كيلومترًا عن السواحل التونسية.

وقد فتحت السلطات التونسية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عنه.

DOVER, ENGLAND - OCTOBER 08: The UK Border Force vessel brings migrants into Dover port who were intercepted crossing the English Channel on October 08, 2025 in Dover, England. Increased migration to the UK has been the hot topic at all the major political party conferences this year as small boat arrivals from France reached 43,309 in the year ending June 2025, a 38% increase from the previous year. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
حرس الحدود البريطاني ينقل مهاجرين إلى ميناء دوفر بعد اعتراضهم أثناء عبورهم القنال الإنجليزي (غيتي)

وتسلّط الحادثة الأخيرة الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون، والضغوط المتزايدة على دول شمال أفريقيا لإدارة طرق الهجرة غير النظامية.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تُعد منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث سُجل مصرع أو اختفاء أكثر من 32 ألف شخص منذ عام 2014.

المصدر: الجزيرة + وكالات

