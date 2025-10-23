مصرع 40 مهاجرا أفريقيا إثر غرق قاربهم بسواحل تونس

قال مسؤول تونسي إن ما لا يقل عن 40 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أمس الأربعاء، في واحدة من أكثر الكوارث البحرية دموية في المنطقة هذا العام.

وأضاف المسؤول أن القارب، الذي كان يقل نحو 70 مهاجرا، غرق بالقرب من مدينة المهدية الساحلية، في وقت تم فيه إنقاذ 30 شخصا من قبل وحدات الحرس البحري التونسي.

وأصبحت تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، خاصة نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 150 كيلومترًا عن السواحل التونسية.

وقد فتحت السلطات التونسية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عنه.

وتسلّط الحادثة الأخيرة الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون، والضغوط المتزايدة على دول شمال أفريقيا لإدارة طرق الهجرة غير النظامية.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تُعد منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث سُجل مصرع أو اختفاء أكثر من 32 ألف شخص منذ عام 2014.