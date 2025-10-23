إعادة تشغيل مطار الخرطوم والدعم السريع يستهدفه لليوم الثالث

قال مصدر حكومي سوداني مطلع للجزيرة إن مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم مجددا فجر اليوم الخميس، وإن المضادات الأرضية تصدت لهذا الهجوم.

وأضاف أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح نتيجة لهجوم مسيرات قوات الدعم السريع الذي ركز على الحراسات الأمنية بالمطار.

وأكد المصدر أن هجمات مسيرات الدعم السريع لن تؤثر على الحركة الجوية بمطار الخرطوم الدولي، مشددا على أن الأنظمة الدفاعية تعمل بكفاءة عالية، حسب وصفه.

وقبل ذلك، أفادت مصادر عسكرية للجزيرة بتحليق مسيرات في سماء العاصمة السودانية الخرطوم، وسماع دوي انفجارات وصوت سلاح المضادات الأرضية جنوبي المدينة فجر اليوم.

وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجوما فجر أمس الأربعاء على مطار الخرطوم الدولي بنحو 6 مسيّرات انقضاضية لليوم الثاني على التوالي، في حين قال مصدر أمني للجزيرة إن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت لها بنجاح.

وأتت تلك الهجمات في أعقاب خطاب لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أول أمس الثلاثاء، توعد فيه باستهداف أي مطار تقلع منه المسيّرات والطائرات التابعة للجيش السوداني، معتبرا ذلك هدفا مشروعا، وفق تعبيره.

حركة الطيران الداخلي تعود في مطار الخرطوم بعد توقف المطار عن العمل منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023 | تقرير: أسامة سيد أحمد pic.twitter.com/IXtEiqAjBj — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 23, 2025

تشغيل مطار الخرطوم

كما يأتي قصف مطار الخرطوم الدولي مع إعلان شركة مطارات السودان إعادة تشغيل المطار عقب إغلاقه بسبب اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023.

وأمس الأربعاء أعلنت إدارة شركة مطار الخرطوم الدولي هبوط أول طائرة ركاب مدنية في مطار الخرطوم للمرة الأولى منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

وقالت شركة مطار الخرطوم في بيان "طائرة شركة بدر للطيران هبطت قبل قليل في مطار الخرطوم الدولي، معلنة بذلك تدشين المطار وعودة النشاط الجوي للعاصمة بعد فترة من التوقف".

وأضاف البيان "يُعد هذا الحدث خطوة مهمة في مسار تعافي قطاع الطيران السوداني وعودة الحركة الجوية تدريجيا".

ويأتي هذا التطور بعد إغلاق دام 921 يوما إثر توقف العمل به منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" يوم 15 أبريل/نيسان 2023.

وبعد ساعات من إعلان هيئة الطيران المدني، مساء الاثنين الماضي، عزمها إعادة تشغيل المطار يوم الأربعاء، شنت طائرات مسيرة هجوما على المطار، في حادثة أثارت المخاوف من تشغيله مجددا.

طائرة #بدر_للطيران تهبط في مطار الخرطوم الدولي، اليوم، معلنةً تدشين المطار وعودة النشاط الجوي في العاصمة بعد فترة من التوقف.#السودان #السودان_ينتصر #راجعين pic.twitter.com/etSbjg38pI — Sudan News 🇸🇩 (@Sudan_tweet) October 22, 2025

البرهان يتوعد

وفي السياق، زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مطار الخرطوم، وأكد من هناك عزم الجيش على القضاء على التمرد في البلاد.

وأضاف البرهان أنه لن يكون هناك دور لمن وصفهم بالمرتزقة ومن يساندهم في مستقبل السودان، لكنهم يرحبون في الوقت نفسه بأي مبادرة للسلام المبني على الأسس الوطنية الراسخة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية للجزيرة إن مسيّرات للدعم السريع شنت غارات على مدينة سنار كبرى مدن ولاية سنار واستهدفت منشآت مدنية وعسكرية، لكن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت للهجمات.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

ونجح الجيش في 21 مايو/أيار الماضي في السيطرة على كامل الخرطوم، معلنا خلوها من قوات الدعم السريع بعد انتصاره في معارك في منطقة صالحة جنوبي مدينة الخرطوم.